Lumea IPL App

Philips Lumea IPL aplikacija vam pomaže sa upravljanjem tretmanima i ciljevima za uklanjanje dlačica kada koristite Lumea IPL uređaj („Uređaj“), a pruža i personalizovane savete za lepotu i uklanjanje dlačica („Usluge“).
Svrha ovog obaveštenja o privatnosti je da vam pomogne da razumete naše prakse privatnosti u vezi sa korišćenjem naših Usluga, uključujući podatke koje prikupljamo, zašto ih prikupljamo i na koji način ih koristimo, kao i vaša prava.
Ovo Obaveštenje o privatnosti primenjuje se na lične podatke koje obrađuje aplikacija, koju kontroliše kompanija Philips Consumer Lifestyle B.V. Ili bilo kojih njenih povezanih društava ili podružnica („Philips“, „naš“, „mi“ ili „nas“).
Koje informacije i lične podatke prikupljamo i u koje svrhe?
Informacije i lične podatke obrađujemo na način opisan u nastavku, kada pružamo Usluge, uključujući kada vi pristupate, preuzimate i instalirate aplikaciju. Te lične podatke možemo da obrađujemo na osnovu vašeg pristanka i na vaš zahtev u okviru ugovorne obaveze, za korišćenje, pružanje, poboljšavanje, prilagođavanje, podršku i plasiranje naših Usluga na osnovu našeg legitimnog interesa, odnosno za ispunjavanje pravne obaveze kojoj možemo da budemo izloženi. Ako ne želite da obrađujemo vaše lične podatke, možda nećete moći da koristite Usluge.
Osetljivi lični podaci
Pre nego što prikupimo osetljive lične podatke, o tome ćemo vas obavestiti i tražićemo izričit pristanak. U skladu sa vašim izborom, omogućavamo vam da bezbedno čuvate podatke o ulepšavanju i uklanjanju dlačica na nalogu kako biste lako mogli da ih vratite ako instalirate aplikaciju na drugom uređaju. Vaše podatke takođe koristimo kako bismo vam pružili personalizovano iskustvo ulepšavanja i uklanjanja dlačica putem, na primer, prilagođenih vođenih programa, podsetnika i drugih usluga. U podatke koji se obrađuju spada sledeće:
Na osnovu vaših postavki, možemo da vam šaljemo e-poruke, push obaveštenja, sadržaj u aplikaciji i poruke u aplikaciji. Takođe možemo da kombinujemo, pseudonimizujemo, anonimizujemo ili objedinjujemo vaše podatke u svrhe personalizacije. Podaci sa naloga Prikupljamo lične podatke prilikom kreiranja naloga. U aplikaciju možete da se prijavite pomoću Philips naloga ili pomoću profila za društvenu mrežu, uključujući Apple nalog. Ako odlučite da se prijavite pomoću društvenih mreža, lični podaci koje prikupljamo mogu da uključuju vaš osnovni javni profil (npr. fotografiju profila, identifikator, pol, URL profila, datum rođenja, početnu stranicu i lokaciju) i e-adresu, za potvrdu identiteta. U tom slučaju, društvena mreža može da prikuplja informacije o vašem korišćenju aplikacije i prijavljivanju pomoću naloga za društvenu mrežu. Pročitajte obaveštenje o privatnosti društvene mreže (npr. Facebook, Google, Apple) da biste saznali više o njihovoj politici privatnosti. Ranije verzije aplikacije omogućavale su vam da koristite Facebook SDK za prijavljivanje, što kompaniji Facebook omogućava da obrađuje sledeće informacije:
Lični podaci koje prikupljamo mogu da uključuju vaše korisničko ime, ime, e-adresu, zemlju, jezik, lozinku i demografske informacije poput pola (opciono). Takođe obrađujemo informacije o vašem korišćenju aplikacije, uključujući informacije o sesijama, prijavljivanju i potvrdi identiteta, koje koristimo za upravljanje nalogom.
Na osnovu vaših postavki, možemo da vam šaljemo e-poruke, push obaveštenja, sadržaj u aplikaciji i poruke u aplikaciji. Takođe možemo da kombinujemo, pseudonimizujemo, anonimizujemo ili objedinjujemo vaše podatke u svrhe personalizacije.
Podaci sa naloga
Prikupljamo lične podatke prilikom kreiranja naloga. U aplikaciju možete da se prijavite pomoću Philips naloga ili pomoću profila za društvenu mrežu, uključujući Apple nalog.
Ako odlučite da se prijavite pomoću društvenih mreža, lični podaci koje prikupljamo mogu da uključuju vaš osnovni javni profil (npr. fotografiju profila, identifikator, pol, URL profila, datum rođenja, početnu stranicu i lokaciju) i e-adresu, za potvrdu identiteta. U tom slučaju, društvena mreža može da prikuplja informacije o vašem korišćenju aplikacije i prijavljivanju pomoću naloga za društvenu mrežu. Pročitajte obaveštenje o privatnosti društvene mreže (npr. Facebook, Google, Apple) da biste saznali više o njihovoj politici privatnosti.
Ranije verzije aplikacije omogućavale su vam da koristite Facebook SDK za prijavljivanje, što kompaniji Facebook omogućava da obrađuje sledeće informacije:
Više informacija o tome kako Facebook koristi vaše informacije možete da potražite tako što ćete pročitati njihovu politiku privatnosti. Facebook može da obrađuje takve informacije u zemlji koja nije vaša zemlja prebivališta, a koja možda ne pruža odgovarajuću zaštitu ličnih podataka u skladu sa propisom (EU) 2016/679.
Vaše podatke naloga koristimo da bismo kreirali i upravljali nalogom, kao i za pružanje personalizovanih usluga. Nalog možete da koristite za bezbedno prijavljivanje u aplikaciju. Ako kreirate Philips nalog za prijavljivanje u aplikaciju, poslaćemo vam e-poruku dobrodošlice da bismo potvrdili korisničko ime i lozinku, za komunikaciju sa vama u vezi sa upitima, za slanje obaveštenje isključivo u vezi sa uslugom, odnosno za direktnu marketinšku komunikaciju u slučaju da ste dali pristanak. Philips nalog takođe možete da koristite za naručivanje ili registrovanje Philips proizvoda ili usluga, učestvovanje u promociji ili igri, učestvovanje u aktivnostima na društvenim mrežama u vezi sa Philips promocijom (na primer, klik na „sviđanje“ ili „deljenje“), kao i za učestvovanje u testiranju proizvoda ili anketama.
Podaci analitike
Ako date pristanak, pomoći ćete nam da unapredimo aplikaciju i povezane proizvode (kao i da razvijamo nova lična zdravstvena rešenja za vas!) na osnovu podataka koje registrujemo i prikupljamo kada koristite naše usluge. Te uvide takođe možemo da koristimo za dodatno personalizovanje naših usluga. U podatke koji se obrađuju spadaju podaci koje navodite tokom korišćenja aplikacije, identifikatori mobilnih uređaja, podaci o sesijama i korišćenju, operativni sistem, model, informacije o mreži i (maskirane) IP adrese, kao i informacije o aplikaciji poput naziva aplikacije, verzije, korišćenja i događaja, posećenih stranica i informacija o sesiji. Možemo da koristimo kolačiće, oznake i/ili slične tehnologije, kao i da koristimo dobavljače usluga koji obrađuju vaše podatke u naše ime i u skladu sa našim uputstvima. Možemo da kombinujemo, pseudonimizujemo, anonimizujemo ili objedinjujemo vaše podatke u svrhe statistike, analitike i personalizacije. Više detalja potražite u postavkama aplikacije.
Podaci kolačića
Obrađujemo informacije sa vašeg mobilnog uređaja i koristimo kolačiće, oznake, piksele ili slične tehnologije („Kolačići“) da bismo pružali Usluge. Naši kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš mobilni uređaj i da prikupljamo informacije i lične podatke u skladu sa ovim obaveštenjem. Informacije koje obrađujemo mogu da uključuju podatke o vašem mobilnom uređaju (poput jedinstvenih identifikatora, podataka o sesiji i korišćenju, operativnog sistema, modela, operatera, informacija o mreži i IP adresa) i informacije o aplikaciji (poput naziva aplikacije, verzije, korišćenja i događaja, posećenih stranica i informacija o sesiji). Te informacije takođe možemo da koristimo da bismo vam prikazivali sadržaj u skladu sa zemljom (uključujući informacije na lokalnom jeziku).
Marketinški podaci
Ako date pristanak za dobijanje promotivne komunikacije o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama koji mogu da budu relevantni za vas na osnovu vaših želja i ponašanja onlajn, možemo da vam šaljemo marketinšku i promotivnu komunikaciju e-poštom, telefonom i putem drugih digitalnih kanala, kao što su mobilna aplikacija i društvene mreže. Da bismo mogli da prilagodimo komunikaciju vašim željama i ponašanju, kao i da vam pružimo relevantnije i personalizovanije iskustvo, možemo da analiziramo i kombinujemo vaše lične podatke. U bilo kojem trenutku možete da odustanete i da se odjavite od takve komunikacije.
Podaci iz anketa i istraživanja
Možemo da vas pozovemo da učestvujete u anketama ili da se pridružite istraživačkim studijama. Lični podaci koje prikupljamo uključuju vaše odgovore, koji mogu da se odnose na vaše mišljenje i iskustvo u interakciji sa našim Uslugama ili uslugama trećih strana, kao i informacije o vašim rutinama ulepšavanja i uklanjanja dlačica, odnosno o drugim temama u vezi sa ličnim zdravljem. Podatke iz anketa možemo da obrađujemo u kombinaciji sa analitičkim informacijama koje prikupljamo kada koristite aplikaciju. Te podatke koristimo kako bismo razumeli korisnike i te uvide iskoristili za unapređivanje naših aplikacija i usluga u Philips domenu ulepšavanja. Da bismo to postigli, analiziramo i objedinjujemo vaše informacije o odgovore. Neke od tih projekata možemo da obavljamo anonimno, a u tom slučaju ne prikupljamo nikakve lične podatke. U svakom slučaju, uvek kada se pridružite nekom od takvih projekata dobićete dodatne informacije u vezi sa tim kako se podaci obrađuju.
Povratne informacije
Možemo da vam tražimo povratne informacije u vezi sa Lumea iskustvom. U nekim slučajevima, tražićemo od vas dozvolu da objavimo vaše ime i povratne informacije u aplikaciji kao pomoć za druge korisnike. Osim ako vam saopštimo drugačije, molimo vas da nam ne otkrivate nikakve osetljive lične podatke, kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije i vezi sa rasnim ili etničkim poreklom, politički stavovi, religijska, filozofska ili druga verovanja, informacije o zdravlju, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, biometrijske ili genetske karakteristike, kriminalna prošlost ili članstvo u sindikatima). U svakom trenutku možete od nas da tražite da obrišemo vaše povratne informacije.
Podaci korisničke podrške
Možete da nam pružite informacije u vezi sa korišćenjem Usluga, uključujući interakciju sa kompanijom Philips, odnosno kako da kontaktiramo sa vama radi pružanja korisničke podrške. Upravljamo i pružamo naše Usluge, uključujući pružanje korisničke podrške i unapređivanje, popravljanje i prilagođavanje naših Usluga. Takođe koristimo vaše informacije kako bismo vam odgovorili kada kontaktirate sa nama.
Kombinovani podaci
Možemo da kombinujemo vaše lične podatke, uključujući podatke naloga, druge podatke koje vi pružite, podatke o uređajima, kolačiće, podatke o lokaciji, podatke prikupljene tokom vaše interakcije i korišćenja Philips digitalnih kanala, kao što su društvene mreže, veb lokacije, e-poruke, aplikacije i povezani proizvodi, IP adresu, kolačiće, informacije o uređaju, komunikaciju na koju kliknete ili dodirnete, detalje o lokaciji i veb lokacije koje posećujete. U skladu sa vašim izborima, možemo da analiziramo vaše kombinovane podatke kako bismo vam pružali Usluge, na primer, da bismo vam dali uvid u tretmane uklanjanja dlačica i pružili vam personalizovani sadržaj, poruke i savete u skladu sa ovim obaveštenjem. Te podatke takođe možemo da koristimo za unapređivanje sadržaja, funkcija i upotrebljivosti aplikacije i Usluga, kao i za razvoj novih proizvoda i usluga u domenu ulepšavanja.
Podaci o ocenama i recenzijama
Ako napišete recenziju ili ocenite aplikaciju u prodavnicama aplikacija, možemo da obradimo te informacije da bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja, razumeli vaše iskustvo korišćenja aplikacije, upoznali se sa vašim opštim viđenjem aplikacije i našeg brenda i upotrebili te uvide za poboljšavanje aplikacije. Možemo da vidimo samo vaše korisničko ime u prodavnici aplikacija, ocene, komentare i druge detalje koje odlučite da delite sa nama ili da učinite javno vidljivim. Osim ako to ne tražite od nas, te informacije ne povezujemo sa akreditivima naloga niti sa bilo kojim drugim informacijama o vama. Kada vam je potrebna korisnička podrška, možemo da koristimo vaše podatke da bismo pratili slučaj i vodili vas kroz naš proces korisničke podrške u skladu sa ovim obaveštenjem.
Dozvole
Aplikacija može da traži dozvolu da pristupi memoriji vašeg mobilnog uređaja, senzorima ili drugim funkcijama. Tražimo pristup kada je to apsolutno neophodno za pružanje Usluga, kao što je opisano ispod.
U nekim slučajevima, operativni sistem može da traži dozvole koje su potrebne mobilnom uređaju iz tehničkih razloga, ali ih ne kontroliše niti koristi kompanija Philips. Nećemo prikupljati nikakve podatke u vezi sa tim dozvolama, osim ako su neophodni za pružanje naših usluga u skladu sa ovim obaveštenjem.
Te dozvole možete da blokirate ili da opozovete u bilo kom trenutku u postavkama operativnog sistema.
Deljenje vaših ličnih podataka sa drugima
Philips može da otkrije vaše lične podatke nezavisnim dobavljačima usluga, poslovnim partnerima ili trećim stranama, u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti i/ili primenljivim zakonom.
Povezana društva
Vaše podatke možemo da delimo sa drugim Philips entitetima koji su deo Philips grupe. Na primer, neki Philips entiteti mogu da nam pomognu da upravljamo infrastrukturom aplikacije ili vašim upitima. Vaše podatke će obrađivati isključivo osobe kojima je to strogo potrebno za obavljanje posla.
Dobavljači usluga
Takođe sarađujemo sa nezavisnim dobavljačima usluga koji nam pomažu da upravljamo, pružamo, poboljšavamo, razumemo, prilagođavamo, podržavamo i plasiramo našu aplikaciju. Vaše lične podatke možemo da delimo sa sledećim dobavljačima usluga:
Kompanija Philips od dobavljača usluga traži da pruže adekvatan nivo zaštite ličnih podataka, sličan nivou koji mi pružamo. Od dobavljača usluga tražimo da lične podatke obrađuju isključivo u skladu sa našim uputstvima i isključivo u specifične svrhe navedene iznad, da imaju pristup minimalnoj količini podataka koja im je potrebna za pružanje određene usluge i da obezbede sigurnost ličnih podataka.
Treće strane
Kompanija Philips takođe može da sarađuje sa trećim stranama koje obrađuju informacije ili lične podatke u sopstvene svrhe. Pažljivo pročitajte njihova obaveštenja o privatnosti pošto ona sadrže informacije o njihovoj politici privatnosti, uključujući koji tip ličnih podataka prikupljaju, kako ih koriste, obrađuju i štite.
Ako kompanija Philips deli informacije ili lične podatke sa trećom stranom koja ih koristi u sopstvene svrhe, Philips će vas obavezno o tome obavestiti i/ili tražiti vaš pristanak u skladu sa primenljivim zakonima pre nego što počnemo da delimo vaše lične podatke.
Kompanija Philips ponekad proda odeljenje ili deo odeljenja drugoj kompaniji. Takav prenos vlasništva može da obuhvata prenos ličnih podataka koji su direktno povezani sa tim odeljenjem kompaniji kupcu. Sva naša prava i obaveze u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti kompanija Philips može slobodno da dodeli bilo kojem od naših povezanih društava, u vezi sa spajanjem, akvizicijom, restrukturiranjem ili prodajom imovine, odnosno u skladu sa zakonom ili na drugi način, a vaše lične podatke možemo da prenesemo bilo kojem od naših povezanih društava, entiteta naslednika ili novom vlasniku.
Kada to zahteva zakon ili je neophodno radi zaštite naših prava, možemo da delimo vaše podatke sa javnim i državnim institucijama.
Prekogranični prenos
Vaši lični podaci mogu da se čuvaju i obrađuju u bilo kojoj zemlji gde imamo kancelarije ili sarađujemo sa dobavljačima usluga. Korišćenjem Usluga potvrđujete prebacivanje (ako postoji) informacija u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, koje možda imaju pravila za zaštitu podataka koja su različita od onih u vašoj zemlji. U određenim okolnostima, sudovi, agencije za sprovođenje zakona, regulatorne agencije ili bezbednosne institucije u tim drugim zemljama mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima.
Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), vaši lični podaci mogu da se prenose našim povezanim društvima ili dobavljačima usluga u zemljama izvan EEA za koje je Evropska komisija utvrdila da pružaju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEA (cela lista tih zemalja dostupna je ovde).
Za prenose iz EEA u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim, kao što su Sjedinjene Američke Države, pripremili smo odgovarajuće mere, kao što su naša obavezujuća korporativna pravila za podatke klijenata, dobavljača i poslovnih partnera i/ili standardne ugovorne odredbe koje je usvojila Evropska komisija za zaštitu ličnih podataka. Kopiju tih mera možete da preuzmete pomoću sledeće veze ili tako što ćete nam se obratiti ovde.
Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
Lične podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno ili dozvoljeno, u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni. U kriterijume pomoću kojih određujemo trajanje čuvanja spadaju: (i) vremenski period tokom kojeg ste koristili aplikaciju i Usluge; (ii) da li postoji pravna obaveza koja se odnosi na nas; ili (iii) da li se čuvanje preporučuje u smislu naše pravne pozicije (na primer, u pogledu primenljivih zakonskih ograničenja, parničnih postupaka ili regulatornih istraga).
Vaše opcije i prava
Ako želite da pošaljete zahtev za pristup, menjanje, brisanje, ograničavanje ili prigovaranje na obradu ličnih podataka koje ste nam prethodno pružili, odnosno ako želite da pošaljete zahtev za prijem elektronske kopije ličnih podataka u svrhu prenosa drugoj kompaniji (u meri u kojoj vam je dostupno to pravo na prenos podataka u skladu sa primenljivim zakonom), možete da nam se obratite ovde. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa primenljivim zakonom.
U zahtevu jasno navedite kojim ličnim podacima želite da pristupite, da ih izmenite, obrišete, ograničite ili uložite prigovor na njihovu obradu. Radi vaše zaštite, možemo da implementiramo isključivo zahteve u vezi sa ličnim podacima povezanim sa vašim nalogom, vašom e-adresom ili drugim informacijama naloga pomoću kojih ste nam poslali zahtev. Takođe, možda će biti potrebno da verifikujemo vaš identitet pre nego što implementiramo zahtev. Pokušaćemo da odgovorimo na vaše zahteve u najkraćem mogućem roku.
Kada obrađujemo vaše podatke da bismo pružali usluge na osnovu naših uslova, možda nećemo moći da pružamo usluge ako ne obradimo vaše podatke. Tamo gde se oslanjamo na svoje legitimne interese, staramo se da obrada ne zaobilazi vaša prava na privatnost i interesovanja. Tamo gde se oslanjamo na pristanak, možete u svakom trenutku da ga povučete, bez uticaja na zakonitost obrade pre povlačenja pristanka.
Ako iskoristite neke opcije i prava, možda nećete više moći da koristite (delimično ili u celini) naše Usluge.
Štitimo vaše lične podatke
Ozbiljno shvatamo dužnost da štitimo podatke koje poverite kompaniji Philips od slučajnog ili neovlašćenog menjanja, gubitka, zloupotrebe, otkrivanja ili pristupanja. Kompanija Philips koristi mnoštvo bezbednosnih tehnologija, tehničkih i organizacionih mera koje nam pomažu da zaštitimo podatke. U tu svrhu implementiramo, između ostalog, kontrolu pristupa, koristimo zaštitne zidove i bezbedne protokole.
Specijalne informacije za roditelje
Iako Usluge nisu namenjene deci, kao što je definisano primenljivim zakonom, politika kompanije Philips je da poštuje zakon kada on zahteva dozvolu roditelja ili staratelja pre prikupljanja, korišćenja ili otkrivanja ličnih podataka dece. Posvećeni smo zaštiti privatnosti dece i savetujemo roditeljima i starateljima da preuzmu aktivnu ulogu u onlajn aktivnostima i interesovanjima dece.
Ako roditelj ili staratelj sazna da nam je dete pružilo lične podatke bez njihovog odobrenja, obratite nam se ovde. Ako mi saznamo da nam je dete pružilo Lične podatke, izbrisaćemo ih iz naše evidencije.
Promene u ovom obaveštenju o privatnosti
Naše Usluge mogu povremeno da se promene bez prethodnog obaveštenja. Iz tog razloga, zadržavamo pravo da povremeno promenimo ili ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti. Kada budemo ažurirali ovo Obaveštenje o privatnosti, takođe ćemo ažurirati datum u vrhu ovog Obaveštenja o privatnosti. Preporučujemo vam da redovno pregledate najnoviju verziju ovog Obaveštenja o privatnosti.
Novo Obaveštenje o privatnosti postaje važeće neposredno po objavljivanju. Ako se ne slažete sa izmenjenim obaveštenjem, trebalo bi da promenite željene postavke ili da razmotrite prestanak korišćenja naših Usluga. Ako nastavite da pristupate ili da koristite naše usluge nakon što te promene postanu važeće, potvrđujete da ste obavešteni o ažuriranjima i da prihvatate izmenjeno Obaveštenje o privatnosti.
Obratite nam se
Ako imate pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti ili o načinu na koji Philips koristi lične podatke, možete da nam se obratite kompaniji (uključujući našeg službenika za zaštitu podataka) ovde. Pored toga, imate pravo da uložite žalbu kod nadzorne institucije koja je nadležna za vašu zemlju ili region.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands
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