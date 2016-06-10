Lumea IPL App

Više informacija o tome kako Facebook koristi vaše informacije možete da potražite tako što ćete pročitati njihovu politiku privatnosti. Facebook može da obrađuje takve informacije u zemlji koja nije vaša zemlja prebivališta, a koja možda ne pruža odgovarajuću zaštitu ličnih podataka u skladu sa propisom (EU) 2016/679.



Vaše podatke naloga koristimo da bismo kreirali i upravljali nalogom, kao i za pružanje personalizovanih usluga. Nalog možete da koristite za bezbedno prijavljivanje u aplikaciju. Ako kreirate Philips nalog za prijavljivanje u aplikaciju, poslaćemo vam e-poruku dobrodošlice da bismo potvrdili korisničko ime i lozinku, za komunikaciju sa vama u vezi sa upitima, za slanje obaveštenje isključivo u vezi sa uslugom, odnosno za direktnu marketinšku komunikaciju u slučaju da ste dali pristanak. Philips nalog takođe možete da koristite za naručivanje ili registrovanje Philips proizvoda ili usluga, učestvovanje u promociji ili igri, učestvovanje u aktivnostima na društvenim mrežama u vezi sa Philips promocijom (na primer, klik na „sviđanje“ ili „deljenje“), kao i za učestvovanje u testiranju proizvoda ili anketama.



Podaci analitike



Ako date pristanak, pomoći ćete nam da unapredimo aplikaciju i povezane proizvode (kao i da razvijamo nova lična zdravstvena rešenja za vas!) na osnovu podataka koje registrujemo i prikupljamo kada koristite naše usluge. Te uvide takođe možemo da koristimo za dodatno personalizovanje naših usluga. U podatke koji se obrađuju spadaju podaci koje navodite tokom korišćenja aplikacije, identifikatori mobilnih uređaja, podaci o sesijama i korišćenju, operativni sistem, model, informacije o mreži i (maskirane) IP adrese, kao i informacije o aplikaciji poput naziva aplikacije, verzije, korišćenja i događaja, posećenih stranica i informacija o sesiji. Možemo da koristimo kolačiće, oznake i/ili slične tehnologije, kao i da koristimo dobavljače usluga koji obrađuju vaše podatke u naše ime i u skladu sa našim uputstvima. Možemo da kombinujemo, pseudonimizujemo, anonimizujemo ili objedinjujemo vaše podatke u svrhe statistike, analitike i personalizacije. Više detalja potražite u postavkama aplikacije.



Podaci kolačića



Obrađujemo informacije sa vašeg mobilnog uređaja i koristimo kolačiće, oznake, piksele ili slične tehnologije („Kolačići“) da bismo pružali Usluge. Naši kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš mobilni uređaj i da prikupljamo informacije i lične podatke u skladu sa ovim obaveštenjem. Informacije koje obrađujemo mogu da uključuju podatke o vašem mobilnom uređaju (poput jedinstvenih identifikatora, podataka o sesiji i korišćenju, operativnog sistema, modela, operatera, informacija o mreži i IP adresa) i informacije o aplikaciji (poput naziva aplikacije, verzije, korišćenja i događaja, posećenih stranica i informacija o sesiji). Te informacije takođe možemo da koristimo da bismo vam prikazivali sadržaj u skladu sa zemljom (uključujući informacije na lokalnom jeziku).



Marketinški podaci



Ako date pristanak za dobijanje promotivne komunikacije o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama koji mogu da budu relevantni za vas na osnovu vaših želja i ponašanja onlajn, možemo da vam šaljemo marketinšku i promotivnu komunikaciju e-poštom, telefonom i putem drugih digitalnih kanala, kao što su mobilna aplikacija i društvene mreže. Da bismo mogli da prilagodimo komunikaciju vašim željama i ponašanju, kao i da vam pružimo relevantnije i personalizovanije iskustvo, možemo da analiziramo i kombinujemo vaše lične podatke. U bilo kojem trenutku možete da odustanete i da se odjavite od takve komunikacije.



Podaci iz anketa i istraživanja



Možemo da vas pozovemo da učestvujete u anketama ili da se pridružite istraživačkim studijama. Lični podaci koje prikupljamo uključuju vaše odgovore, koji mogu da se odnose na vaše mišljenje i iskustvo u interakciji sa našim Uslugama ili uslugama trećih strana, kao i informacije o vašim rutinama ulepšavanja i uklanjanja dlačica, odnosno o drugim temama u vezi sa ličnim zdravljem. Podatke iz anketa možemo da obrađujemo u kombinaciji sa analitičkim informacijama koje prikupljamo kada koristite aplikaciju. Te podatke koristimo kako bismo razumeli korisnike i te uvide iskoristili za unapređivanje naših aplikacija i usluga u Philips domenu ulepšavanja. Da bismo to postigli, analiziramo i objedinjujemo vaše informacije o odgovore. Neke od tih projekata možemo da obavljamo anonimno, a u tom slučaju ne prikupljamo nikakve lične podatke. U svakom slučaju, uvek kada se pridružite nekom od takvih projekata dobićete dodatne informacije u vezi sa tim kako se podaci obrađuju.



Povratne informacije



Možemo da vam tražimo povratne informacije u vezi sa Lumea iskustvom. U nekim slučajevima, tražićemo od vas dozvolu da objavimo vaše ime i povratne informacije u aplikaciji kao pomoć za druge korisnike. Osim ako vam saopštimo drugačije, molimo vas da nam ne otkrivate nikakve osetljive lične podatke, kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije i vezi sa rasnim ili etničkim poreklom, politički stavovi, religijska, filozofska ili druga verovanja, informacije o zdravlju, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, biometrijske ili genetske karakteristike, kriminalna prošlost ili članstvo u sindikatima). U svakom trenutku možete od nas da tražite da obrišemo vaše povratne informacije.



Podaci korisničke podrške



Možete da nam pružite informacije u vezi sa korišćenjem Usluga, uključujući interakciju sa kompanijom Philips, odnosno kako da kontaktiramo sa vama radi pružanja korisničke podrške. Upravljamo i pružamo naše Usluge, uključujući pružanje korisničke podrške i unapređivanje, popravljanje i prilagođavanje naših Usluga. Takođe koristimo vaše informacije kako bismo vam odgovorili kada kontaktirate sa nama.



Kombinovani podaci



Možemo da kombinujemo vaše lične podatke, uključujući podatke naloga, druge podatke koje vi pružite, podatke o uređajima, kolačiće, podatke o lokaciji, podatke prikupljene tokom vaše interakcije i korišćenja Philips digitalnih kanala, kao što su društvene mreže, veb lokacije, e-poruke, aplikacije i povezani proizvodi, IP adresu, kolačiće, informacije o uređaju, komunikaciju na koju kliknete ili dodirnete, detalje o lokaciji i veb lokacije koje posećujete. U skladu sa vašim izborima, možemo da analiziramo vaše kombinovane podatke kako bismo vam pružali Usluge, na primer, da bismo vam dali uvid u tretmane uklanjanja dlačica i pružili vam personalizovani sadržaj, poruke i savete u skladu sa ovim obaveštenjem. Te podatke takođe možemo da koristimo za unapređivanje sadržaja, funkcija i upotrebljivosti aplikacije i Usluga, kao i za razvoj novih proizvoda i usluga u domenu ulepšavanja.



Podaci o ocenama i recenzijama



Ako napišete recenziju ili ocenite aplikaciju u prodavnicama aplikacija, možemo da obradimo te informacije da bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja, razumeli vaše iskustvo korišćenja aplikacije, upoznali se sa vašim opštim viđenjem aplikacije i našeg brenda i upotrebili te uvide za poboljšavanje aplikacije. Možemo da vidimo samo vaše korisničko ime u prodavnici aplikacija, ocene, komentare i druge detalje koje odlučite da delite sa nama ili da učinite javno vidljivim. Osim ako to ne tražite od nas, te informacije ne povezujemo sa akreditivima naloga niti sa bilo kojim drugim informacijama o vama. Kada vam je potrebna korisnička podrška, možemo da koristimo vaše podatke da bismo pratili slučaj i vodili vas kroz naš proces korisničke podrške u skladu sa ovim obaveštenjem.



Dozvole



Aplikacija može da traži dozvolu da pristupi memoriji vašeg mobilnog uređaja, senzorima ili drugim funkcijama. Tražimo pristup kada je to apsolutno neophodno za pružanje Usluga, kao što je opisano ispod.



