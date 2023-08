Obaveštenje o zaštiti privatnosti aplikacije NutriU

Kolačići i analitički podaci Kolačiće, oznake i slične tehnologije („kolačići”) upotrebljavamo za izvođenje, pružanje, poboljšanje, razumevanje i prilagođavanje svojih usluga. Kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš mobilni uređaj i prikupljamo informacije i lične podatke, uključujući vaš jedinstveni korisnički broj uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, podatke o tome koji mobilni internet pretraživač i operativni sistem upotrebljavate, podatke o sesiji i upotrebi ili podatke o performansi povezanoj s uslugom, odnosno informacije o tome kako upotrebljavate aplikaciju. Na osnovu IP adrese vašeg mobilnog uređaja i podataka operatera SIM kartice možemo vam prikazati sadržaj prilagođen za pojedinu zemlju (uključujući informacije na vašem jeziku).

Kako bismo vam pružili još prilagođenije korisničko iskustvo, obrađujemo vaše podatke o kolačićima i analitičke podatke da bismo vam prikazali željeni sadržaj i šaljemo preporuke, poruke unutar aplikacije i „puš” obaveštenja (ako ste u postavkama aplikacije to dopustili). U vezi s mogućim oglašavanjem trećih strana u aplikaciji: imajte na umu da vaše lične podatke ne delimo s ovim partnerima. Čak i ako se odlučite za primanje marketinških poruka i ako dopustite sve kolačiće, vaše lične podatke ne delimo s trećom stranom oglašivača. Mi analiziramo efikasnost takvih partnerskih kampanja i obaveštavamo svoje partnere o toj efikasnosti (npr. koliko je korisnika aplikacije kliknulo na oglas, koliko je korisnika aplikacije prihvatilo ponudu). Takvu analizu možemo izvršiti na osnovu pregleda upotrebe aplikacije i onda kada prihvatite kolačić društva Branch Metrics koji je opisan u nastavku. Spoljašnje izveštavanje o ovoj analizi efikasnosti odvija se samo na zbirnoj osnovi, što znači da naš partner – treća strana – neće moći da preusmeri te podatke nijednom pojedinačnom korisniku aplikacije.



Takođe možemo upotrebljavati vaše podatke o kolačićima i analitičke podatke da bismo vam postavljali pitanja ili vas pozvali da učestvujete u anketama ili istraživačkim projektima. Ako odlučite da učestvujete u njima, obrađujemo vaše akreditive za nalog, odgovore, mišljenja i iskustva. Te podatke upotrebljavamo za poboljšanje usluga i razvoj novih proizvoda i usluga u oblasti kuhinjskih uređaja.

Naši pružaoci usluga upotrebljavaju kolačiće kako bi nam pomogli da prikupimo vaše podatke u naše ime i u skladu s našim uputstvima. Kolačići trećih strana koje aplikacija trenutno upotrebljava: Apptentive. Ova aplikacija upotrebljava Apptentive, uslugu za povratne informacije i komunikaciju („Apptentive”) koju pruža kompanija Alchemer. Apptentive upotrebljava tehnologiju sličnu „kolačićima” kako bi pomogao našoj aplikaciji da analizira opšte obrasce prometa u aplikaciji i prikupi vaše povratne informacije putem aplikacije. U ime trgovačkog društva Versuni, Apptentive će upotrebljavati informacije o vašem mobilnom uređaju (kao što su proizvođač, model i operativni sistem), obrascima upotrebe aplikacije i informacije koje odaberete da podelite (kao što su odgovori na anketu ili povratne informacije) kako bi pružio usluge trgovačkom društvu Versuni, koje će mu pomoći da bolje razume kako se njegova aplikacija upotrebljava, da pruži podršku i unapredi svoje usluge i proizvode. Vaša IP adresa anonimizuje se pre upotrebe i pohrane u Apptentive proizvodima i uslugama.





Branch Metrics. Ova aplikacija upotrebljava Branch Metrics, uslugu koju pruža trgovačko društvo Branch Metrics Inc. („Branch”), kako bi dubinski povezala korisnike u aplikaciji, analizirala kako korisnici pristupaju aplikaciji i kako je upotrebljavaju i primenila te podatke za poboljšanje aplikacije. U ime kompanije Versuni, Branch obrađuje generisane informacije o vašoj upotrebi aplikacije (kao što su mobilna platforma, vremenski žig, API ključ (identifikaciona oznaka za aplikaciju), verzija aplikacije, identifikaciona oznaka mobilnog uređaja, iOS identifikaciona oznaka za oglašavanje, iOS identifikaciona oznaka za dobavljače, Android ID oglašivača, IP adresa, model mobilnog uređaja, proizvođač mobilnog uređaja i operativni sistem uređaja, vreme početka/prekida sesije, kôd mobilne mreže i status mreže). Ako aplikaciju preuzmete klikom na oglas kompanije Versuni na jednoj od platformi naših marketinških partnera, kao što su Facebook, Apple ili Google, i ako date saglasnost za to, Branch će prikupljati podatke o merenju efikasnosti oglasa s vašeg mobilnog uređaja, što uključuje jedinstvene identifikacione oznake i analitičke podatke o oglasu na koji ste kliknuli i podatke o drugim događajima u aplikaciji (kao što su prva instalacija, otvaranje i deljenje aplikacija putem opcije deljenja u aplikaciji). Da bismo razumeli efikasnost svojih reklamnih kampanja i merili aktivnost korisnika, vaše podatke o merenju efikasnosti oglasa delimo s platformom na kojoj smo objavili oglas, a koja nas zatim na osnovu tih podataka izveštava o efikasnosti naših oglasa. Pristankom na upotrebu Branch usluga pristajete na deljenje svojih podataka o merenju efikasnosti oglasa s platformom koju ste upotrebljavali pri kliku na naš oglas, kao što je Facebook, Apple ili Google, u zavisnosti od slučaja, a ta će platforma onda obrađivati vaše podatke u skladu sa svojim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy). Google Firebase. Ova aplikacija upotrebljava Google Firebase, platformu za razvoj aplikacija („Firebase”) koju pruža kompanija Google Ireland Ltd. („Google”). Firebase upotrebljava „kolačiće” ili slične tehnologije u obliku tekstualnih datoteka pohranjenih u vašoj aplikaciji i internet pretraživaču. U ime kompanije Versuni, Firebase će upotrebljavati informacije s vašeg mobilnog uređaja kao što su identifikaciona oznaka uređaja, IP adresa, vaš ID za IDFA ili Google Play Services, kao i vaša MAC adresa, i zameniti ih jedinstvenim kodom. Pri upotrebi aplikacije merićemo broj vaših poseta aplikaciji, koje stranice posećujete, vašu mrežnu vezu, vreme učitavanja i rušenja (prekida rada) aplikacije. Te informacije upotrebljavamo kako bismo procenili i razumeli kako upotrebljavate našu aplikaciju, zatim testirali i analizirali njen rad i na kraju optimizovali svoje proizvode i usluge.

Imajte na umu da vaše podatke o kolačićima i analitičke podatke obrađujemo tek nakon što ste dali saglasnost za to.