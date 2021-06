Jak przygotować się do karmienia piersią

Gdy decydujesz się karmić piersią, możesz mieć wrażenie, że trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Twoje ciało jest do tego stworzone, ale co powinnaś wiedzieć wcześniej? Kto może Ci pomóc? Dobrą wiadomością jest to, że wystarczy trochę planowania oraz poznanie osób, do których można się zwrócić po wsparcie, by doskonale sobie poradzić.