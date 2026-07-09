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Da li mogu da koristim Philips OneBlade dok je povezan na strujnu utičnicu?

Iz bezbednosnih razloga, OneBlade je dizajniran da radi samo bežično. To je zato što se OneBlade može koristiti i za mokro i za suvo brijanje. Korišćenje OneBlade aparata u blizini vode dok je povezan na struju može biti veoma opasno. Da bi se izbegli rizici, uređaj ne radi dok je povezan na strujnu utičnicu.

Imajte na umu da je adapter Philips HQ87 za OneBlade otporan na prskanje. To znači da uređaj može biti izložen prskanju vode, ali ne može biti podložan direktnom kontaktu sa vodom tokom dužeg vremenskog perioda.  Stoga, dok punite OneBlade, uverite se da držite uređaj i adapter dalje od vode ili bilo koje mokre površine.
 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/15 , QP2724/23 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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