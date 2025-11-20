Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: MG9690/30, MG5941/15, BG3017/01. Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Šta znače simboli na Philips aparatu za negu?
Kako da postavim/skinem dodatak sa Philips aparata za negu?