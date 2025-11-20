Šta znače simboli na Philips aparatu za negu?

Neki Philips aparati za negu rade na jednokratne baterije. Pre nego što pokušate da umetnete ili zamenite baterije na aparatu, uverite se da su vam ruke i uređaj suvi.



Odeljak za baterije se nalazi u dršci. Da biste zamenili baterije, odeljak za baterije se može lako otvoriti poravnavanjem indikacija simbola kao što je navedeno u nastavku.



1. Da biste uklonili poklopac odeljka za baterije, okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok indikator podešavanja (V) ne pokaže oznaku „otključano“ (Ʌ) (sl. 4).

2. Skinite poklopac odeljka za baterije sa drške (sl. 5).

3. Stavite bateriju u odeljak za baterije (sl. 6). Uverite se da su + i - polovi baterije okrenuti u pravom smeru.

4. Gurnite poklopac odeljka za baterije nazad na dršku (sl. 7).

5. Okrećite poklopac odeljka za baterije suprotno od smera kazaljke na satu dok indikator podešavanja (V) ne pokaže oznaku „zaključano“ (I) (sl. 8).

