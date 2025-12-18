Koža mi je iziritirana nakon upotrebe Philips aparata za brijanje

2 godine garancije
Ako ste novi korisnik Philips aparata za brijanje ili ste zamenili glave za brijanje, imajte na umu da koža mora da se navikne na (nove) glave za brijanje. To znači da koža može biti blago iziritirana u početku. Dajte sebi period prilagođavanja od dve do tri nedelje sa novim Philips sistemom za brijanje. Takođe možete koristiti kremu/losion sa aloe verom, blagu hidratantnu kremu ili losion posle brijanja bez alkohola kako biste smanjili iritaciju kože nakon brijanja. Takođe razmislite o tome da ostavite malo vremena za prilagođavanje kako bi se koža oporavila između brijanja.
Ispod je nekoliko saveta kako da dobijete najbolje rezultate od Philips aparata za brijanje i izbegnete nelagodnost i iritaciju.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: XP9407/37 , S591/05 , XP9204/30 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›