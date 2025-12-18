Podrška za Philips Koža mi je iziritirana nakon upotrebe Philips aparata za brijanje

Ako ste novi korisnik Philips aparata za brijanje ili ste zamenili glave za brijanje, imajte na umu da koža mora da se navikne na (nove) glave za brijanje. To znači da koža može biti blago iziritirana u početku. Dajte sebi period prilagođavanja od dve do tri nedelje sa novim Philips sistemom za brijanje. Takođe možete koristiti kremu/losion sa aloe verom, blagu hidratantnu kremu ili losion posle brijanja bez alkohola kako biste smanjili iritaciju kože nakon brijanja. Takođe razmislite o tome da ostavite malo vremena za prilagođavanje kako bi se koža oporavila između brijanja.



Ispod je nekoliko saveta kako da dobijete najbolje rezultate od Philips aparata za brijanje i izbegnete nelagodnost i iritaciju.

Proverite da li je koža čista pre upotrebe Philips aparata za brijanje.

Uvek vodite računa da je jedinica za brijanje u potpunom kontaktu sa kožom.

Primenite blag pritisak i pomerajte jedinicu za brijanje polako, kružnim pokretima preko kože.

Prethodno skratite duge dlake ili dlake koje se teško briju.

Ostavite period za prilagođavanje i dajte koži vremena da se oporavi između brijanja.

Prilikom čišćenja glava za brijanje, sečiva i štitnika, imajte na umu da su to odgovarajući setovi. Ako slučajno stavite sečivo u pogrešan štitnik, može proći nekoliko nedelja pre nego što se ponovo uspostave optimalne performanse brijanja.