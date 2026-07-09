Kada treba da zamenim oštricu na aparatu Philips OneBlade?

2 godine garancije
Proverite indikator istrošenosti na OneBlade aparatu da biste odredili kada treba zameniti oštricu. Kada simbol za zamenu postane jasno vidljiv, vreme je za zamenu oštrice. Svaka oštrica bi u proseku trebalo da traje oko četiri meseca, ali to se može razlikovati u zavisnosti od rutine.
Alternativno, stanje oštrice možete pratiti i u aplikaciji Philips OneBlade.
Savet: OneBlade Intimate oštrice se mogu razlikovati od smernica u nastavku, jer štitnik za kožu može sprečiti da simbol za zamenu postane vidljiv. Svaka oštrica je dizajnirana da traje oko četiri meseca, ali to će se razlikovati u zavisnosti od rutine i trebalo bi da zamenite oštricu ako primetite smanjene performanse tokom tog vremena.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/30 , QP6552/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›