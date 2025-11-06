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Zašto adapter nije isporučen uz proizvod?

U kompaniji Philips posvećeni smo smanjenju plastičnog otpada. Kao deo naših ekoloških napora, neki Philips proizvodi se više ne isporučuju sa USB adapterom za napajanje. Iako ovo može delovati nepraktično, uveravamo vas da je to zato što većina potrošača već poseduje jedan ili više USB zidnih adaptera. 

Nastavićemo da isporučujemo USB kablove za punjenje uz proizvod, koji se mogu koristiti sa USB adapterom za napajanje. 
 
U nastavku se nalazi više informacija o tome koji adapter za napajanje možete koristiti sa Philips proizvodom. 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HC5722/15 , HC5735/15 , HC5733/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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