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Podrška za Philips

Zašto se moj proizvod puni duže nego što je očekivano?

Procenjeno vreme punjenja vašeg proizvoda zasnovano je na punjenju pomoću USB adaptera od 5 V i 1 A ili više. Većina USB adaptera će pružiti dovoljno snage za punjenje proizvoda u navedenom roku. Ako se koristi adapter manje snage, punjenje može trajati duže.

Da biste osigurali ispravno vreme punjenja, preporučujemo korišćenje USB adaptera od 5 V i 1 A.

Nemate ga? Možete nabaviti odgovarajući adapter od kompanije Philips (na primer, USB adapter HQ87 IPX4) putem www.philips.com/support.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: XP9407/37 , HS9980/15 , HS5980/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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