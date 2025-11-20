Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?

Tokom procesa proizvodnje, Philips dodaje grudvicu bele masti na rotirajuću metalnu osovinicu ispod elementa za šišanje kod mnogih aparata za šišanje, višenamenskih trimera i trimera za bradu.
Ova mast je predviđena da bude tu i namenjena je da održava osovinicu podmazanom tokom čitavog radnog veka proizvoda.
Napomena:
Pogledajte sliku ispod kao primer.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: HC9721/15, HC5721/15, HC3722/15. Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›
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