Obustavljeno
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BT6900B boxă portabilă wireless