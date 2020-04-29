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Obustavljeno

BT6900B wireless portable speaker

BT6900B/00

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Prednosti

Dobra jakość dźwięku

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Prednosti

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum upotrebe 2019-11-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum upotrebe 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900B boxă portabilă wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Saveti i trikovi
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  • Povrat u roku od 30 dana