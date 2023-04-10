Pojmovi za pretragu

    Essential Dodatak sa termalnom četkom

    CP1882

    Zamenska termalna četka

    Četka sa termalnim vlaknima suši kosu, smanjuje neposlušnost i povećava volumen

    Essential Dodatak sa termalnom četkom

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Zamenska termalna četka

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Aparat za oblikovanje kose
    • Bela – Ružičasta
    • Veličina: 38 mm

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za modele za negu kose
      HP8660/40
