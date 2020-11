Philips Lumea Precision Plus IPL hair removal system SC2003/11 For use on body, face 15 minutes to treat lower legs Lifetime >100.000 light pulses Cordless design SC2003/11

-{discount-value} Philips Lumea Precision Plus IPL hair removal system SC2003/11 For use on body, face 15 minutes to treat lower legs Lifetime >100.000 light pulses Cordless design SC2003/11 Nažalost, ovaj proizvod više nije dostupan Ovaj proizvod ispunjava uslove za povraćaj PDV-a Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu. Philips Lumea Precision Plus IPL hair removal system SC2003/11 For use on body, face 15 minutes to treat lower legs Lifetime >100.000 light pulses Cordless design