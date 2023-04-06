Izuzetna udobnost i pouzdanost
Philips Avent jednokratni jastučići za dojke vam pružaju pomoć da počnete i nastavite da dojite.Uz teksturu saća, izuzetno tanko i izuzetno upijajuće jezgro i dizajn koji ne dozvoljava curenje a omogućava koži da diše, osećaćete se suvo i udobno i danju i noću.
SCF430/16
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/10
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
Jednokratni jastučići za dojke
24 komada u pakovanju
Gornji sloj sa teksturom saća je mekan i prijatan za kožu.
Izuzetno upijajuće jezgro je od pomoći da prikupi vlagu i održi kožu suvom i danju i noću.
Spoljnim slojem je obezbeđen efekat nepropusnosti da bi koža ostala suva, a s druge strane postoji osećaj prozračnosti.
4.9
od 5
273
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Pepa14
06/04/2023
Hrvatska
Odličan proizvod i podrška dojenju!
Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu. Svaka preporuka i vrijedi kupiti!
Prednosti
Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu.
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-03-06
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-03-06
ninach
25/03/2023
Hrvatska
Deo promocije
odličan proizvod
svaki jastučić je u svom pakiranju-plus za čistoću, svaki ima 2 ljepljive trake čime bolje prijanja na odjeću.. forma jastučića prati formu dojke, ne pritišće bradavice koje su često iziritirane i bolne..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-02-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2022-02-25
Antonija
23/03/2023
Hrvatska
Deo promocije
Mali a mocni pomocnici za dojenje- jastucici
Tanki,mekani i super upijajuci. Cijelu noc izdrze bez da se moraju staviti novi. Uz to su dovoljno mekani i tanki pa su izrazito ugodni. Kad de zalijepe ne micu se.
Prednosti
Super upijajuci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2021-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi
Datum upotrebe 2021-03-23
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.