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  • Slika pojedinačnog proizvoda
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  • Fotografija emocionalnog značaja
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Philips AventJastučići za dojke

SCF254/24

4.9

| (273) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetna udobnost i pouzdanost

Philips Avent jednokratni jastučići za dojke vam pružaju pomoć da počnete i nastavite da dojite.Uz teksturu saća, izuzetno tanko i izuzetno upijajuće jezgro i dizajn koji ne dozvoljava curenje a omogućava koži da diše, osećaćete se suvo i udobno i danju i noću.

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brend koji preporučuju mame širom sveta1

Kompatibilni proizvodi
Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/16

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF395/31

Jednostruka, električna, dopunjiva

Jednostruka, električna, dopunjiva

SCF396/31

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF397/31

Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/10

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

SCF300/12

Komplet ručne pumpice za grudi

Komplet ručne pumpice za grudi

SCF300/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

SCF300/20

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/01

Izuzetna udobnost i pouzdanost

  • Jednokratni jastučići za dojke

  • 24 komada u pakovanju

Gornji sloj sa teksturom saća

Gornji sloj sa teksturom saća

Gornji sloj sa teksturom saća je mekan i prijatan za kožu.

Izuzetno upijajući materijal i troslojni dizajn jezgra

Izuzetno upijajući materijal i troslojni dizajn jezgra

Izuzetno upijajuće jezgro je od pomoći da prikupi vlagu i održi kožu suvom i danju i noću.

Nepropusni spoljni sloj koji omogućava koži da diše

Spoljnim slojem je obezbeđen efekat nepropusnosti da bi koža ostala suva, a s druge strane postoji osećaj prozračnosti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

273

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

1

06/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod i podrška dojenju!

Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu. Svaka preporuka i vrijedi kupiti!

Prednosti

Mekani, udobni, prozračni, lagani i nježni za kožu.

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-03-06

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-03-06

25/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

svaki jastučić je u svom pakiranju-plus za čistoću, svaki ima 2 ljepljive trake čime bolje prijanja na odjeću.. forma jastučića prati formu dojke, ne pritišće bradavice koje su često iziritirane i bolne..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-02-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2022-02-25

23/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Mali a mocni pomocnici za dojenje- jastucici

Tanki,mekani i super upijajuci. Cijelu noc izdrze bez da se moraju staviti novi. Uz to su dovoljno mekani i tanki pa su izrazito ugodni. Kad de zalijepe ne micu se.

Prednosti

Super upijajuci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2021-03-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/61 Jastučići za grudi

Datum upotrebe 2021-03-23

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 