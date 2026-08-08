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Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
Beba i vreme su dragoceni. Oslobodite ruke uz pumpicu za dojke Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable. Dizajnirana da oponaša ritam bebinog sisanja, pruža performanse bolničke snage u diskretnom dizajnu otpornom na prosipanje.
Pumpica bolničke snage oponaša ritam bebinog sisanja
Prozirne čašice sa unutrašnjim svetlom
Lako se čisti i sklapa uz nekoliko delova
Odgovara 99% mama
Jedinstveni SkinSense štitnik
Za razliku od drugih nosivih pumpica, kod nas ne morate da pravite kompromis između slobode kretanja i efikasnosti. Motor sa performansama na nivou bolničkih uređaja pruža efikasnost uporedivu sa tradicionalnim pumpicama, uz dodatnu prednost nosivog dizajna. Zahvaljujući punjivoj bateriji, možete diskretno da se izmlazate gde god da ste.
Naša prva nosiva pumpica za izmlazanje mleka oponaša prirodni ritam sisanja vaše bebe, omogućavajući izmlazanje i do 2 puta brže u odnosu na većinu drugih nosivih pumpica. Jer niko ne zna bolje od bebe kako da sisa iz dojke! Zato smo je razvili da vam pomogne da postignete optimalne rezultate pri izmlazanju mleka, uz veću efikasnost i više vremena za ono što vam je najvažnije.
Uživajte u udobnosti i osećaju podrške tokom izmlazanja zahvaljujući našem SkinSense silikonskom levku za dojku. Napravljen od silikona pogodnog za kontakt sa hranom, levak se nežno prilagođava obliku vaše dojke pod uticajem prirodne toplote tela. Prijatno i udobno, svaki put.
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Deo promocije
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Deo promocije
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Deo promocije
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Efikasnost je povezana sa tehničkim performansama proizvoda.
Odnosi se na frekvenciju usisavanja pumpice.