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  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
  • Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.
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Novo

Philips Avent Elektrische DopplemilchpumpeNatural Care Hands-free Wearable

SCF495/11

5

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.

Beba i vreme su dragoceni. Oslobodite ruke uz pumpicu za dojke Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable. Dizajnirana da oponaša ritam bebinog sisanja, pruža performanse bolničke snage u diskretnom dizajnu otpornom na prosipanje.

Pogledajte sve prednosti
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brend koji preporučuju mame širom sveta1

Oponaša bebin ritam pijenja

Oslobodite ruke. Oslobodite vreme.

  • Pumpica bolničke snage oponaša ritam bebinog sisanja

  • Prozirne čašice sa unutrašnjim svetlom

  • Lako se čisti i sklapa uz nekoliko delova

  • Odgovara 99% mama

  • Jedinstveni SkinSense štitnik

Performanse na nivou bolničkih uređaja, u praktičnom nosivom dizajnu.

Performanse na nivou bolničkih uređaja, u praktičnom nosivom dizajnu.

Za razliku od drugih nosivih pumpica, kod nas ne morate da pravite kompromis između slobode kretanja i efikasnosti. Motor sa performansama na nivou bolničkih uređaja pruža efikasnost uporedivu sa tradicionalnim pumpicama, uz dodatnu prednost nosivog dizajna. Zahvaljujući punjivoj bateriji, možete diskretno da se izmlazate gde god da ste.

Efikasno izmlazajte mleko* uz ritam koji oponaša ritam sisanja vaše bebe.

Efikasno izmlazajte mleko* uz ritam koji oponaša ritam sisanja vaše bebe.

Naša prva nosiva pumpica za izmlazanje mleka oponaša prirodni ritam sisanja vaše bebe, omogućavajući izmlazanje i do 2 puta brže u odnosu na većinu drugih nosivih pumpica. Jer niko ne zna bolje od bebe kako da sisa iz dojke! Zato smo je razvili da vam pomogne da postignete optimalne rezultate pri izmlazanju mleka, uz veću efikasnost i više vremena za ono što vam je najvažnije.

Silikonski levak se nežno prilagođava obliku vaše dojke.

Silikonski levak se nežno prilagođava obliku vaše dojke.

Uživajte u udobnosti i osećaju podrške tokom izmlazanja zahvaljujući našem SkinSense silikonskom levku za dojku. Napravljen od silikona pogodnog za kontakt sa hranom, levak se nežno prilagođava obliku vaše dojke pod uticajem prirodne toplote tela. Prijatno i udobno, svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Efikasnost je povezana sa tehničkim performansama proizvoda.

  2. Odnosi se na frekvenciju usisavanja pumpice.