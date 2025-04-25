Otporna na curenje, za pijenje bez nereda.
Čaša sa grlićem Philips Avent My Grippy ima jedinstveni ventil i nema prolivanja, mame su potvrdile! Ima teksturu koja sprečava klizanje i izvajani oblik za male ruke koji pomaže mališanima u samouverenom razvijanju veštine samostalnog pijenja.
Moja čaša sa grlićem Grippy
300 ml/10 oz
9+ meseci
Pakovanje sa 1 glavom
Ništa se ne može meriti s dobrom avanturom. Samo pitajte svoje dete. Dok je ono u pokretu, ova čašica za samostalno pijenje otporna na curenje pobrinu će se da pijenje bude uredno. Jedinstveni ventil omogućuje protok tečnosti samo kada dete pije, tako da ne morate brinuti o prolevanju tečnosti ili prevrtanju čašica. Nemojte nam verovati na reč – 91 % majki potvrdilo je da je ova čašica otporna na curenje*
Kada je u pitanju prijatno i lako pijenje, deci treba usnik koji ne samo da je nežan za desni nego može i odoleti zubima u razvoju. Čašica s usnikom My Grippy pruža oboje zahvaljujući mekom usniku otpornom na ugriz.
Vaše dete će početi sa samopouzdanjem i nezavisno će piti u tren oka zahvaljujući dizajnu ove čašice koji omogućuje lako držanje. Njen posebni oblik i protivklizna tekstura olakšavaju držanje malim rukama.
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4.3
od 5
43
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Prednosti
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Datum upotrebe 2024-03-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Datum upotrebe 2024-03-25
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Datum upotrebe 2022-06-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Datum upotrebe 2022-06-05
Manó14
31/05/2022
Magyarország
Rágásnak is ellenáll
A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Datum upotrebe 2021-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Datum upotrebe 2021-04-30
Zasnovano na onlajn anketi o zadovoljstvu sprovedenoj globalno sa 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2023. godine.
Nezavisna kućna testiranja UK, septembar 2013.