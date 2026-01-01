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Slušalice za unutrašnjost uha sa kablom

TAE2146WT/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Dinamični bas

Snažni drajveri od 10 mm za dinamičan bas i jasan zvuk. Integrisani mikrofon i dugme za odgovaranje, za praktično obavljanje poziva.

Pogledajte sve prednosti

Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.

Dinamični bas

  • USB-C priključak

  • Drajveri od 10 mm

  • Zatvoreni dizajn; za unutrašnjost uha

Tehničke specifikacije

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