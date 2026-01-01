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Slušalice
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Slušalice za unutrašnjost uha sa kablom
TAE2146WT/00
Dostupno kod
Dinamični bas
Snažni drajveri od 10 mm za dinamičan bas i jasan zvuk. Integrisani mikrofon i dugme za odgovaranje, za praktično obavljanje poziva.
USB-C priključak
Drajveri od 10 mm
Zatvoreni dizajn; za unutrašnjost uha
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