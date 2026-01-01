2 godine garancije
Obustavljeno
TAH8507BK/00
Jasni pozivi. Odličan zvuk.
Bez obzira na to da li ste u kancelariji, kod kuće ili putujete između te dve lokacije, ove bežične slušalice koje se nose na ušima sa odvojivim mikrofonom napravljene su za poslovnu primenu. Napredno redukovanje buke uklanja ometajuće faktor iz okruženja, a vi dobijate jasne pozive za svaki sastanak!
Noise Canceling Pro
Jasni pozivi. Odvojivi mikrofon.
Bluetooth veza sa više uređaja
Do 55 sati reprodukcije
Ove lagane, bežične slušalice odlično izgledaju i omogućavaju vam da se usredsredite na ono što želite da slušate. Napredno redukovanje buke filtrira neželjene zvukove iz spoljnog sveta. Awareness režim vam omogućava da ponovo čujete okolne zvukove kada je to potrebno.
Savršeno doterani drajveri od 40 mm daju odlične detalje i bas za svaku numeru ili podkast. Upotrebite priloženi audio kabl da biste se povezali i uživali u HD zvuku koji je dostupan preko omiljene platforme za strimovanje. Kada završite, čvrsta futrola štiti slušalice.
Gledajte film na tabletu. Obavite poziv na telefonu. Uz Bluetooth vezu sa više uređaja, možete istovremeno da povežete do dva pametna uređaja sa ovim slušalicama. Po potrebi se prebacujete između njih.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.