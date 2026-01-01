ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.
  • Jasni pozivi. Odličan zvuk.

Obustavljeno

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAH8507BK/00

Jasni pozivi. Odličan zvuk.

Bez obzira na to da li ste u kancelariji, kod kuće ili putujete između te dve lokacije, ove bežične slušalice koje se nose na ušima sa odvojivim mikrofonom napravljene su za poslovnu primenu. Napredno redukovanje buke uklanja ometajuće faktor iz okruženja, a vi dobijate jasne pozive za svaki sastanak!

Pogledajte sve prednosti

Jasni pozivi. Odličan zvuk.

  • Noise Canceling Pro

  • Jasni pozivi. Odvojivi mikrofon.

  • Bluetooth veza sa više uređaja

  • Do 55 sati reprodukcije

Elegantni dizajn uz Noise Canceling Pro

Elegantni dizajn uz Noise Canceling Pro

Ove lagane, bežične slušalice odlično izgledaju i omogućavaju vam da se usredsredite na ono što želite da slušate. Napredno redukovanje buke filtrira neželjene zvukove iz spoljnog sveta. Awareness režim vam omogućava da ponovo čujete okolne zvukove kada je to potrebno.

Odličan zvuk iz drajvera od 40 mm

Odličan zvuk iz drajvera od 40 mm

Savršeno doterani drajveri od 40 mm daju odlične detalje i bas za svaku numeru ili podkast. Upotrebite priloženi audio kabl da biste se povezali i uživali u HD zvuku koji je dostupan preko omiljene platforme za strimovanje. Kada završite, čvrsta futrola štiti slušalice.

Bluetooth veza sa više uređaja. Povežite dva uređaja istovremeno.

Bluetooth veza sa više uređaja. Povežite dva uređaja istovremeno.

Gledajte film na tabletu. Obavite poziv na telefonu. Uz Bluetooth vezu sa više uređaja, možete istovremeno da povežete do dva pametna uređaja sa ovim slušalicama. Po potrebi se prebacujete između njih.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.