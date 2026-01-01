Jasni pozivi. Odličan zvuk.

Bez obzira na to da li ste u kancelariji, kod kuće ili putujete između te dve lokacije, ove bežične slušalice koje se nose na ušima sa odvojivim mikrofonom napravljene su za poslovnu primenu. Napredno redukovanje buke uklanja ometajuće faktor iz okruženja, a vi dobijate jasne pozive za svaki sastanak!