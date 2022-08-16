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Obustavljeno

Mikro muzički sistem

TAM3205/12

4.3

| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

Spreman za zvuke koje volite

Bolji zvuk za svaki podkast i plejlistu koju strimujete. Ponovo otkrijte CD kolekciju ili izaberite radio stanicu. Ovaj mikro sistem klasičnog izgleda odlično zvuči u manjim prostorijama, a možete da povežete druge izvore putem USB veze ili audio ulaza.

Pogledajte sve prednosti

Spreman za zvuke koje volite

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port za punjenje

  • 18W

Bluetooth. Strimovanje muzike, potkasti i još toga.

Kao stvoren za vaš dom

Ovaj mikro sistem koji se napaja strujom izgleda odlično u svakoj sobi. Bluetooth bežični domet je 10 m, a možete da punite pametni uređaj pomoću USB porta. Jednostavni za korišćenje daljinski upravljač stavlja ključne funkcije nadohvat ruke – možete da upravljate atmosferom bez kvarenja raspoloženja.

Dimenzije zvučnika: 150 x 238 x 125 mm

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

16/08/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Prednosti

Philips

Mane

Не виждам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система

Datum upotrebe 2021-07-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система

Datum upotrebe 2021-07-16

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Prednosti

Blue tooth, nabíjačka

Mane

Krátke káble k reproduktorom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

Datum upotrebe 2022-06-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém

Datum upotrebe 2022-06-03

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża

Datum upotrebe 2022-09-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża

Datum upotrebe 2022-09-25

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  • Povrat u roku od 30 dana