Obustavljeno
Spreman za zvuke koje volite
Bolji zvuk za svaki podkast i plejlistu koju strimujete. Ponovo otkrijte CD kolekciju ili izaberite radio stanicu. Ovaj mikro sistem klasičnog izgleda odlično zvuči u manjim prostorijama, a možete da povežete druge izvore putem USB veze ili audio ulaza.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port za punjenje
18W
Ovaj mikro sistem koji se napaja strujom izgleda odlično u svakoj sobi. Bluetooth bežični domet je 10 m, a možete da punite pametni uređaj pomoću USB porta. Jednostavni za korišćenje daljinski upravljač stavlja ključne funkcije nadohvat ruke – možete da upravljate atmosferom bez kvarenja raspoloženja.
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4.3
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
stosto6666
16/08/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Prednosti
Philips
Mane
Не виждам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система
Datum upotrebe 2021-07-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Микро музикална система
Datum upotrebe 2021-07-16
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Prednosti
Blue tooth, nabíjačka
Mane
Krátke káble k reproduktorom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2022-06-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2022-06-03
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża
Datum upotrebe 2022-09-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3205 Mikrowieża
Datum upotrebe 2022-09-25