2 godine garancije
TAMS80Y/00
The Tube
Smele forme. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća ikonu 80-ih u život uz bogatiji, širi stereo zvuk i besprekorno povezivanje. Od kućnih okupljanja do uličnih žurki, pojačajte zvuk i pustite muziku da se širi.
Upečatljiv zvuk. Retro izgled
Maks. 280 W (140 W RMS)
Do 24 sata reprodukcije
IP67 zaštita od prašine/vode
Ispod kultnog oblika zvučnika The Tube nalazi se dvosistemski stereo sistem koji isporučuje maksimalnu snagu od 280 W (140 W RMS) i širu, impresivniju zvučnu scenu. Ako se žurka premesti napolje, možete da uključite Moving Sound da biste basu dali više udarca i zadržali jasan zvuk na otvorenom.
Dva drajvera od 5,25”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.
Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Tube možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.
Komentari
Bluetooth® verbalni žig i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ verbalni žig i logotipi su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
IP67 stepen zaštite znači da je zvučnička jedinica potpuno zaštićena od prašine i da može biti potopljena do 30 minuta na dubini do 1 m.