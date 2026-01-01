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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundBežični zvučnik

TAMS80Y/00

Dostupno kod

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Smele forme. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća ikonu 80-ih u život uz bogatiji, širi stereo zvuk i besprekorno povezivanje. Od kućnih okupljanja do uličnih žurki, pojačajte zvuk i pustite muziku da se širi.

Pogledajte sve prednosti

The Tube

  • Upečatljiv zvuk. Retro izgled

  • Maks. 280 W (140 W RMS)

  • Do 24 sata reprodukcije

  • IP67 zaštita od prašine/vode

Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

Ikona iz 80-ih, u novom izdanju

Ispod kultnog oblika zvučnika The Tube nalazi se dvosistemski stereo sistem koji isporučuje maksimalnu snagu od 280 W (140 W RMS) i širu, impresivniju zvučnu scenu. Ako se žurka premesti napolje, možete da uključite Moving Sound da biste basu dali više udarca i zadržali jasan zvuk na otvorenom.

Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.

Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.

Dva drajvera od 5,25”, namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.

Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk

Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk

Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Tube možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Bluetooth® verbalni žig i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ verbalni žig i logotipi su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

  2. IP67 stepen zaštite znači da je zvučnička jedinica potpuno zaštićena od prašine i da može biti potopljena do 30 minuta na dubini do 1 m.