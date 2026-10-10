TAT2149BK/00
Sićušne, ali moćne
Zahvaljujući izuzetno udobnom dizajnu, ove sićušne potpuno bežične slušalice pružaju prijatan osećaj i izgledaju odlično tokom celog dana! Uprkos malim dimenzijama, pružaju sjajan zvuk i dodatno naglašene basove pri niskoj jačini zvuka. Izlazite? Futrola može čak da se zakači na privezak za ključeve.
Sićušne potpuno bežične slušalice
Futrola za punjenje za privezak za ključeve
Prirodan zvuk. Dynamic Bass
Jasni pozivi
Naše najmanje potpuno bežične slušalice do sada imaju diskretan dizajn koji odlično pristaje i pruža izuzetnu udobnost, čak i ako ih nosite celog dana. Slušalice leže u spoljašnjem delu uha, pa nema umetka koji ulazi duboko u ušni kanal: ako vam je potrebno stabilnije prianjanje, možete da izaberete jednu od tri veličine silikonskih navlaka (u kompletu).
Ove potpuno bežične slušalice možda jesu male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste izvukli najbolje iz njihovih zvučnika od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass preko leve slušalice ili aplikacije Philips Headphones i uživajte u punoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.
Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon registruje zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke utišava deo pozadinske buke iz okruženja.
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1.7
od 5
3
Komentari
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Prednosti
Kompaktní velikost
Mane
Vypadává zvuk
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum upotrebe 2026-07-30
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum upotrebe 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mane
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mane
Не се прикрепя към ухото.
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09