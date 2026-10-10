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Potpuno bežične slušalice

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Komentari

Dostupno kod

Crna
Crna
Bela
Bela

Sićušne, ali moćne

Zahvaljujući izuzetno udobnom dizajnu, ove sićušne potpuno bežične slušalice pružaju prijatan osećaj i izgledaju odlično tokom celog dana! Uprkos malim dimenzijama, pružaju sjajan zvuk i dodatno naglašene basove pri niskoj jačini zvuka. Izlazite? Futrola može čak da se zakači na privezak za ključeve.

Pogledajte sve prednosti

Sićušne, ali moćne

  • Sićušne potpuno bežične slušalice

  • Futrola za punjenje za privezak za ključeve

  • Prirodan zvuk. Dynamic Bass

  • Jasni pozivi

Izuzetno sićušne slušalice. Izuzetno udobno prianjanje

Izuzetno sićušne slušalice. Izuzetno udobno prianjanje

Naše najmanje potpuno bežične slušalice do sada imaju diskretan dizajn koji odlično pristaje i pruža izuzetnu udobnost, čak i ako ih nosite celog dana. Slušalice leže u spoljašnjem delu uha, pa nema umetka koji ulazi duboko u ušni kanal: ako vam je potrebno stabilnije prianjanje, možete da izaberete jednu od tri veličine silikonskih navlaka (u kompletu).

Odličan zvuk čak i pri niskoj jačini uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri niskoj jačini uz Dynamic Bass

Ove potpuno bežične slušalice možda jesu male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste izvukli najbolje iz njihovih zvučnika od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass preko leve slušalice ili aplikacije Philips Headphones i uživajte u punoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi. Čuće šta govorite

Jasni pozivi. Čuće šta govorite

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon registruje zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke utišava deo pozadinske buke iz okruženja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.7

od 5

3

Komentari

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Prednosti

Kompaktní velikost

Mane

Vypadává zvuk

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum upotrebe 2026-07-30

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum upotrebe 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mane

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mane

Не се прикрепя към ухото.

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

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