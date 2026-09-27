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Dodaci za usisivače i brisače
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Zamenski filter Zamenski filter za usisivače bez kese serije 1000
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XV1210/01
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Zamenski komplet kompatibilan sa usisivačem bez kese serije 1000*. Komplet sadrži filtere za izduv i motor. Preporučuje se da filtere zamenite jednom godišnje.
Serija 1000Usisivač bez kese
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