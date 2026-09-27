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Zamenski filter Zamenski filter za usisivače bez kese serije 1000

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Zamenski filterZamenski filter za usisivače bez kese serije 1000

XV1210/01

Zamenski filter Zamenski filter za usisivače bez kese serije 1000

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Uputstva i Dokumentacija

Zamenski komplet kompatibilan sa usisivačem bez kese serije 1000*. Komplet sadrži filtere za izduv i motor. Preporučuje se da filtere zamenite jednom godišnje.

  • PDF datoteka
  • 27 September 2026

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