    Serija Unite LED 6000 All In One

    135HDL6015IA/00

    Philips Unite LED 6015 sve-u-jednom

    Maksimalno povećajte povraćaj investicije (ROI) pomoću ovog izuzetno fleksibilnog dvLED ekrana. Mehanizovan za podizanje i spuštanje, kao i za sklapanje kako bi prošao kroz vrata, ovaj sve-u-jednom ekran se može premeštati po potrebi, uz opciju transportnog kofera za lako premeštanje.

    Serija Unite LED 6000 All In One

    Philips Unite LED 6015 sve-u-jednom

    Poboljšana mobilnost, bezbednost i energetska efikasnost

    • LED rešenja
    • 135"

    Razmak između piksela od 1,5 mm za ultraoštre vizuelne prikaze

    Iskusite superioran kvalitet slike pomoću COB LED tehnologije i finog razmaka između piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena osvetljenost stvaraju imerzivan vizuelni doživljaj, idealno za profesionalne sale za sastanke, auditorijume i korporativna okruženja.

    Troši manje od 0,5 W u režimu pripravnosti za najbolju uštedu energije

    Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvaliteta ili pouzdanosti. Philips Unite LED 6015 All In One uključuje naš režim pripravnosti ultraniske potrošnje. Trošeći manje od 0,5 W, ova jedinstvena funkcija doprinosi smanjenju operativnih troškova i podržava ciljeve održivosti. Trenutno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalno vreme zastoja kada ste spremni za prezentaciju.

    Dizajniran za lakši transport i skladištenje koje štedi prostor

    Dizajniran sa pametnom, sklopivom strukturom, podešavanje, transport i skladištenje su praktičniji nego ikad. Besprekoran kada je postavljen, ekran se uredno sklapa za kompaktan transport, štiteći ekran tokom premeštanja i omogućavajući lakši prolaz kroz standardna vrata i u liftove.

    Glatko, bezbedno podešavanje visine. Ugrađeno kabliranje i audio.

    Dizajniran za profesionalnu fleksibilnost i poboljšanu mobilnost, Philips Unite LED 6015 All In One uključuje motorizovana kolica koja omogućavaju glatko i bezbedno električno podizanje. Lako podesite visinu ekrana samo jednim pritiskom na dugme, osiguravajući savršen pregled u bilo kom okruženju. Idealan za dinamične prostore, ova funkcija podešavanja visine takođe omogućava jednostavan transport kroz vrata između prostorija i u liftovima između spratova.

    Mogućnost trenutnog zaustavljanja motorizovanog podešavanja visine

    Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu, nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

    Sprečava povrede tokom operacija podizanja i spuštanja

    Bezbednost je na prvom mestu, pa su uz motorizovano podešavanje visine na uređaju Philips Unite LED 6015 All In One standardno integrisane posebne funkcije, uključujući dugme za hitno zaustavljanje i zaštitu od prikleštenja. Hitno zaustavljanje osigurava brzu reakciju tokom podizanja, dok funkcija zaštite od prikleštenja detektuje prepreke i zaustavlja kretanje kako bi se sprečile povrede ili oštećenje opreme.

    Upravljanje daljinskim upravljačem ili putem daljinskog upravljanja uređajima

    Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 11. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, integrisani System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb-aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Ujednačenost osvetljenosti
      ≥95%
      Opseg podešavanja temperature boje
      6500 ± 500 K
      Odnos kontrasta (tipični)
      5000:1
      Ugao gledanja (horizontalno)
      160°  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      160°  stepen
      Brzina smenjivanja kadrova (Hz)
      50/60
      Brzina osvežavanja (Hz)
      3840
      Osvetljenost (maks.)
      500 cd/m²
      Električno podizanje
      Da
      Preklapanje ekrana
      Da
      Zaštita od prikleštenja
      Da
      Zaustavljanje u hitnom slučaju
      Da

    • Mogućnost priključivanja

      Video ulaz
      • DVI-I (x 1)
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 ( x2)
      Audio ulaz
      Mini priključak od 3,5 mm (x1)
      Audio out
      Priključak od 3,5 mm za slušalice / linijski izlaz
      Video izlaz
      DisplayPort 1.4 (x1)
      Spoljna kontrola
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • RJ45
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm

    • Napajanje

      Električna mreža
      AC 100~240
      Maks. Potrošnja energije (W)
      1,650  W
      Tipična potrošnja energije (W)
      600

    • Uslovi rada

      Temperaturni raspon (radne)
      -20~45  °C
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20~50  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      10~80%
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      10~85%

    • Modul

      LED tip
      COB
      Konstitucija piksela
      1R1G1B_Flip Chip
      Radni vek LED-a (sati)
      100,000
      Rezolucija modula (ŠxV piksela)
      96x108
      Razmak piksela (mm)
      1,5625
      Veličina modula (ŠxV u mm)
      150 x 168,75

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Vodič za brzi početak
      • Komplet zvučnika
      Wi-Fi modul
      CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul, uklj. dve antene

    • Razno

      Garancija
      3 godine
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC SDOC, deo 15, klasa A
      • CB 62368
      • RoHS

    • Podaci o pakovanju

      Opcije pakovanja
      Drveni sanduk

    • Funkcija

      Uključene funkcije
      Upravljanje datotekama, Chromium, pregledač, medijski plejer, postavke, Teamviewer, PDF Player, Interact

