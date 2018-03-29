*This mask has a configuration that contains magnets that may interfere with certain implants or medical devices. Visit our Information Page to learn more about masks with magnets, including contraindications and warnings.
¹Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011
²Data analysis of Aug 2017 patient preference trail (n=85). Prescribed masks include Resmed Airfit F10 and F20, Respironics Amara View and F&P Simplus
³RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) and iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)