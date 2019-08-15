Tidal volume (Vti or Vte)
0 to 2000 ml
Minute ventilation (MinVent)
0 to 30 l/min
Leak
0 to 200 l/min
Respiratory rate (RR)
0 to 90 BPM
Peak inspiratory flow (PIF)
0 to 200 l/min
Peak inspiratory pressure (PIP)
0 to 90 cmH2O
Mean airway pressure
0 to 90 cmH2O
Percentage spontaneous triggered breaths (%Spont Trig)
0 to 100%
I:E ratio
9.9:1 to 1:9.9
Dynamic compliance (Dyn C)
1 to 100 ml/cmH2O
Dynamic resistance (Dyn R)
5 to 200 cmH2O/l/sec
Dynamic plateau pressure (Dyn Pplat)
0 to 90 cmH2O
Auto-PEEP
0 to 20 cmH2O
FiO2 with FiO2 sensor
21% to 100%
SpO2 with pulse oximeter accessory
0 to 100%
Pulse rate with pulse oximeter accessory
18 to 321 beats per minute
EtCO2 with CO2 accessory
0 to 150 mmHg