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  • Za zdravo i aktivno hranjenje
  • Za zdravo i aktivno hranjenje

Obustavljeno

Philips Avent AirflexClassic flašica za bebe

SCF640/17

4.6
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Za zdravo i aktivno hranjenje
Philips Avent Airflex flašica za hranjenje koristi jedinstvenu Avent Airflex cuclu koja podstiče zdravo i aktivno hranjenje i prati bebin prirodni ritam hranjenja. Airflex cucla olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojke i iz flašice.
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Klinički je dokazano da ublažava grčeve

Za zdravo i aktivno hranjenje

  • 1 flašica

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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