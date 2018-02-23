Privacy Notice

Poslednje ažuriranje: januar 2022
Ovo Obaveštenje o privatnosti Vam govori ko smo, koje podatke o ličnosti prikupljamo o Vama, zašto ih prikupljamo i šta radimo s njima. Imajte na umu da, za potrebe ovog Obaveštenja o privatnosti, podaci o ličnosti označavaju bilo koju informaciju ili skup informacija koji Vas direktno ili indirektno identifikuju, kao što su Vaše ime, e-mail ili broj telefona. Ovo Obaveštenje o privatnosti pokriva kako Philips ili kompanija povezana sa Philips-om rukuju Vašim podacima o ličnosti kada stupate u interakciju sa nama, u svojstvu potrošača, poslovnog kupca, dobavljača, poslovnog partnera, kandidata, posetioca, učesnika u istraživanju, akcionara ili druge osobe koja ima poslovni odnos sa nama. Odvojite trenutak da se upoznate sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.
Za više informacija o našoj praksi privatnosti posetite našu Philips stranicu privatnosti.
Ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u drugim obaveštenjima o privatnosti specifičnim za proizvode ili usluge, rukovalac Vaših podataka o ličnosti (kao i predstavnik rukovaoca u Evropskoj uniji) je Philips International B.V.
c/o Philips-ova kancelarija za privatnost (Pravna grupa)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Holandija
Ako želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, samo odaberite neku od sledećih aktivnosti i saznaćete.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na slobodu i sigurnost, pravo na imovinu, pravo na odbranu.
Ko je rukovalac Vaših podataka
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Philips-ova povezana kompanija u zemlji u kojoj ste posetili naše prostorije, koja je u našim Uslovima korišćenja (pogledajte podnožje) označena kao operater ove veb stranice.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako prijavite zabrinutost putem našeg Philips Speak Up, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu osnovnih prava kao što su kao pravo na slobodu i sigurnost, pravo na imovinu, pravo na odbranu, slobodu poslovanja.
Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti
Vaši podaci o ličnosti se registruju u bazi podataka žalbi Philips GBP, odakle će biti poslati, na osnovu striktne potrebe za saznanjem, odgovarajućim osobama u kompaniji Philips. To znači da se informacije mogu deliti s dodeljenim istražiteljem(ima), dodeljenim službenikom za usklađenost sa GBP-om i u nekim situacijama članovima interne revizije Grupe, kao i pravne službe Grupe, ili izvan Philips-a (forenzički revizori, pravni savetnici) kojima su ove informacije potrebne da bi se obezbedila usklađenost sa Politikom izveštavanja GBP i zakonskim ili regulatornim obavezama, ili kao input za naknadne sudske postupke.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu usaglašavanja sa zakonima i propisima o privatnosti i zaštiti podataka kojima podležemo.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako nam podnesete zahtev za privatnost, od vas zahtevamo određene informacije, koje su nam potrebne kako bismo Vam odgovorili i adekvatno adresirali Vaš upit. Posebno su nam potrebne sledeće informacije:
Pored toga, ako želite, takođe nam možete otkriti svoje puno ime, svoju državu, željeni jezik i sve druge informacije koje odlučite uključiti u svoj upit.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da poštujemo zakone i propise o privatnosti i zaštiti podataka kojima podležemo.
Ako ste akcionar i odlučite da ostvarite svoja prava u kontekstu glavne skupštine akcionara, mi obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam omogućili da ostvarite svoja prava akcionara, na primer da zabeležite svoje učešće na skupštini akcionara, da upravljate Vašim uputstvima za glasanje putem punomoćnika i da obradi Vaš glas i/ili pitanja ili izjave tokom skupštine akcionara.
Relativno mali broj akcija u opticaju Philips-a upisan je na ime pojedinačnih akcionara. Kao što je propisano važećim zakonom, Philips takođe vodi registar koji sadrži podatke o vlasnicima registrovanih akcija i može komunicirati s tim akcionarima o godišnjoj skupštini akcionara i o raspodeli dividende.
Uobičajeno, sastanci akcionara se audio-vizuelno snimaju za interne svrhe i mogu biti praćeni linkom za prenos uživo putem naše veb stranice.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da se pridržavamo važećih zakona kojima podležemo, kao i naš legitimni interes da poslujemo na odgovoran način, na primer kada audio-vizuelno snimamo sednice akcionara.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu slanja naših saopštenja za javnost putem e-pošte ili obaveštenja o odnosima sa investitorima.
Ako se pretplatite na obaveštenja o odnosima sa investitorima, obavestićemo Vas o vebcast-ovima i pozivima investitora. Ako se pretplatite na saopštenja za javnost, obavestićemo Vas o našim najnovijim vestima.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Da biste se pretplatili na naša najnovija saopštenja za javnost ili obaveštenja o odnosima s investitorima, tražimo Vaše puno ime, adresu e-pošte i kompaniju za koju radite (samo za obaveštenja o odnosima sa investitorima i u slučaju da predstavljate institucionalnog investitora ili banku).
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti za slanje naših najnovijih saopštenja za javnost ili obaveštenja o odnosima sa investitorima je Vaš pristanak. U svakom slučaju, možete se odjaviti u bilo kom trenutku putem linka na dnu email-a ili putem odgovarajućih dugmadi „Otkaži pretplatu“ na stranicama Philips-ovih odnosa s investitorima i saopštenja za javnost.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Zavisno od posebnih aktivnosti zapošljavanja, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe opisane u ovom odeljku je Philips-ova povezana kompanija u zemlji koja namerava da vas zaposli (navedena u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater ove veb stranice) kao i Philips International B.V.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako imate pitanje ili zatražite našu podršku, potrebno je da nam date neke informacije, kao što su Vaše ime, email adresa, broj telefona ili druge informacije potrebne za rešavanje Vašeg pitanja ili upita. Ako imate MyPhilips nalog, možemo koristiti informacije povezane sa Vašim nalogom kako bismo Vam pružili traženu podršku.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo i izvršimo ugovor sa Vama, ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Takođe možete koristiti svoj MyPhilips nalog za druge usluge, kao što su:
Ako želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u kontekstu takvih drugih usluga, samo ih odaberite u ovom obaveštenju o privatnosti i saznaćete.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako kreirate MyPhilips nalog, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Osim toga, ako želite, možete odabrati i da nam dostavite:
Ako želite da kreirate MyPhilips nalog u svojstvu profesionalaca (tj. poslovnog kupca, dobavljača i/ili poslovnog partnera kompanije Philips), možemo obrađivati i sledeće podatke:
Svoj MyPhilips nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku. Da biste to učinili, treba da se prijavite i pronađete dugme za brisanje u svojim postavkama. Zatim ćemo ukloniti Vaš MyPhilips nalog i sve podatke povezane s njim (ovo uključuje i podatke obrađene u kontekstu drugih gore navedenih Philips usluga i povezanih sa Vašim MyPhilips nalogom), osim ako smo po zakonu obavezni da čuvamo određene podatke.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo ili izvršimo ugovor sa Vama, ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
Kao potrošač, možete koristiti svoj MyPhilips nalog ili pristupiti kao gost (osim ako ne želite da kupite usluge, u tom slučaju će Vam trebati MyPhilips nalog).
Kao profesionalac (na primer, ako ste zdravstveni radnici ili distributer i želite kupiti naše zdravstvene proizvode u našoj Philips prodavnici zdravlja), moraćete da napravite kompanijski ili profesionalni nalog.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Imajte u vidu da Vam određene Philips proizvode i usluge dostupne u našoj Philips online prodavnici za potrošače prodaje jedan od naših partnera, kao što je navedeno u odredbama i uslovima prodaje koji će Vam biti prikazani pre završetka Vaše porudžbine. To znači da ako naručite od nekog našeg partnera, mi ćemo podeliti Vaše podatke o ličnosti (kao što su Vaše ime i adresa) sa tim partnerom kako bi on mogao da izvrši ugovor koji ste zaključili i stoga ispuni Vašu porudžbinu i pošalje Vam račun. Partner takođe može koristiti Vaše podatke o ličnosti kako bi Vas obavestio o statusu Vaše porudžbine i kako bi Vam pružio potrebnu korisničku podršku. Ako želite da saznate više o tome kako će naš partner obrađivati Vaše podatke o ličnosti, pozivamo Vas da pročitate njegovo obaveštenje o privatnosti, koje ćemo Vam učiniti dostupnim u našoj online prodavnici.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
U određenim slučajevima, možete odlučiti da nam date i svoj broj telefona (opciono) ako želite da Vas naš pouzdani dobavljač dostave kontaktira putem telefona u slučaju problema sa isporukom ili ako želite da Vas naš tim za podršku kontaktira putem telefona u slučaju problema sa Vašom porudžbinom.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je povezana kompanija Philips koja je navedena u našim Odredbama i uslovima prodaje, koji su Vam dostupni na našoj veb stranici.
U slučaju da naručite u našoj Philips prodavnici za potrošače kod jednog od naših partnera, rukovalac Vaših podataka o ličnosti je: (i) Philips International B.V. za prikupljanje Vaše porudžbine i obradu plaćanja; i (ii) relevantni partner identifikovan u njegovim odredbama i uslovima prodaje ili u svom obaveštenju o privatnosti, za ispunjavanje Vaše porudžbine, slanje fakture i pružanje tražene korisničke podrške.
Vaše komentare ili objave (koji mogu uključivati Vaše podatke o ličnosti) obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Za gore opisane svrhe, možemo obraditi sve informacije o Vama koje se nalaze u bilo kojem komentaru ili drugom sadržaju o Philips-u koji ste učinili javno dostupnim na društvenim medijima i drugim javnim eksternim izvorima. Ovo može uključivati informacije kao što su Vaše ime (ili nadimak), slika profila, država.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo svoje osnovno pravona poslovanje.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo Imajte u vidu da kada date svoju ocenu i napišete recenziju, nećemo učiniti Vašu e-poštu vidljivom drugim posetiocima. Ostale informacije koje nam pružite učinićemo vidljivim, jer nam to pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmeniti istinite i značajne informacije o našim proizvodima. Osim toga, da bismo poštovali Vašu privatnost, preporučujemo Vam da navedete nadimak, a ne svoje pravo ime kada ostavljate recenziju.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti: e-poštu, lokaciju, godine, pol, broj ljudi koji žive u Vašem domaćinstvu, period korišćenja našeg Philips proizvoda.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Imajte u vidu da kada date svoju ocenu i napišete recenziju, nećemo učiniti Vašu e-poštu vidljivom drugim posetiocima. Ostale informacije koje nam pružite učinićemo vidljivim, jer nam to pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmeniti istinite i značajne informacije o našim proizvodima.
Osim toga, da bismo poštovali Vašu privatnost, preporučujemo Vam da navedete nadimak, a ne svoje pravo ime kada ostavljate recenziju.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Kada se prijavite da postanete ispitanik Philips proizvoda, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je povezana kompanija Philips koja je navedena u našim Uslovima korišćenja za program testiranja Philips proizvoda, koji su Vam dostupni na našoj veb stranici.
Pravni osnov za obradu
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Osim ako nije drugačije propisano važećim zakonom, pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
Ko je rukovalac Vaših podataka
Ako kupite online proizvod ili dobijete usluge od Philips-ovog partnera za licenciranje robne marke, rukovalac Vaših podataka o ličnosti je: (i) relevantni Philips-ov partner za licenciranje brenda naveden u njegovom obaveštenju o privatnosti (koje Vam je dostupno kada su Vaši podaci o ličnosti inicijalno prikupljeni), za prikupljanje Vaših podataka o ličnosti, merenje koliko ste zadovoljni svojim nedavnim iskustvom usluge i za poboljšanje Vašeg nivoa zadovoljstva; i (i) Philips International B.V. za slanje ankete.
Ako kupite online proizvod ili dobijete usluge od Philips-a ili ako ste poslovni korisnik Philips-a, rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je Philips International B.V, kao i Philips-ova povezana kompanija sa kojom imate komercijalni odnos.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov za obradu
Imajte u vidu da ne objavljujemo liste učesnika za naše događaje, ali u retkim slučajevima Vaši kontakt podaci mogu biti vidljivi drugim učesnicima.
Ponekad će naši događaji biti snimljeni. Ako snimamo, a vi ste voditelj, Vaša slika i zvuk će biti zabeleženi u snimku. Ako ste učesnik, u nekim slučajevima možete odlučiti da podelite svoju sliku i zvuk tokom sesije, na primer, ako odaberete interakciju Pitanja i Odgovori. Za neke događaje možemo objaviti snimak na našoj veb stranici ili na društvenim mrežama.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom, kada prikupljamo bilo kakve informacije o prehrambenim zahtevima ili drugim zahtevima za pristup, to činimo uz Vaš pristanak jer se ova vrsta informacija klasifikuje kao posebna kategorija podataka o ličnosti.
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je povezana kompanija Philips u zemlji u kojoj se pridružujete događaju ili iz koje se događaj organizuje, koji je u našim Uslovima korišćenja (pogledajte podnožje) označen kao operater ove veb stranice.
Pravni osnov za obradu
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V. Oglašavanje na društvenim mrežama
Promotivni email-ovi
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo
Možete odabrati da primate promotivne e-poruke od Philips-a i da budete u toku sa proizvodima i uslugama partnera za licenciranje brenda Philips i o našim događajima. To znači da ćemo Vam, ako nam date svoj pristanak, dostaviti promotivne e-poruke – ili ako ste poslovni korisnik, mi ćemo se sa Vama pozabaviti oko komercijalnih mogućnosti – koje su Vam relevantne i zanimljive. Dozvolite da Vam damo neke konkretne primere.
Imajte u vidu da možemo kombinovati podatke koje prikupljamo o Vama iz gore navedenih Philips-ovih izvora i smestiti ih u jedan ili više segmenata (grupe koje imaju određene zajedničke karakteristike) kako bismo prilagodili naše promotivne e-poruke prema Vašem interesu.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Koristimo društvene mreže kako bismo Vas obaveštavali o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama i kako bismo izgradili komercijalni odnos sa Vama.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo
Kao što je gore navedeno, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo došli do Vas - putem društvenih medija - sa promotivnim obaveštenjima ili oglasima o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama te o našim događajima.Na primer, ako ste prihvatili kolačiće za ciljano oglašavanje na našoj veb stranici, možemo pratiti Vaše korišćenje naših veb stranica (kao što su radnje koje ste preduzeli na našoj veb stranici) i prikazati Vam relevantan Philips oglas na Vašim društvenim medijima.
Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja (npr. putem naših namenskih obrazaca objavljenih na našim veb stranicama), možemo dati Vaše podatke o ličnosti (kao što je Vaša e-pošta) provajderima društvenih medija kako bismo Vam prikazali relevantne Philips-ove oglase na takvim društvenim medijima.
Ako ste predstavnik postojećeg ili potencijalnog Philips-ovog klijenta ili poslovnog partnera (ili potencijalnog), možemo koristiti Vaše podatke o ličnosti da bismo stupili u kontakt sa Vama - putem društvenih medija (npr. LinkedIn) - za komercijalne prilike.
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.
Oglašavanje na društvenim mrežama
Ove promocije mogu biti predmet dodatnih obaveštenja o privatnosti.
Postoje različiti načini za učešće. Na primer, popunjavanjem namenskog obrasca na našoj veb stranici, kreiranjem MyPhilips naloga, prijavom za primanje naših promotivnih obaveštenjaputem namenskih obrazaca dostupnih na našoj veb stranici ili stranicama društvenih medija, ili ocenjivanjem i davanjem recenzija našim proizvodima na našoj veb stranici.
Generalno, prikupljamo potrebne informacije kako bismo Vam omogućili učestvovanje u promociji, identifikovali Vas, procenili da li ispunjavate uslove promocije i ispunili ugovorne uslove promocije:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo ili izvršimo ugovor sa Vama, ili da predugovaramo korake na Vaš zahtev, posebno da izvršimo uslove korišćenja relevantne promocije.
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je navedena u uslovima korišćenja relevantne promocije, koja Vam je dostupna na našoj veb stranici.
Pravni osnov za obradu
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obavezu kojoj Philips podleže kada prijavljujemo (a) štetne događaje nadležnim telima i (b) trendove statistički značajnog povećanja (učestalost/ozbiljnost) lakših oblika povreda i upravljanja prigovorima;
Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za obavljanje aktivnosti koje se obavljaju u javnom interesu kada istražujemo incidente kako bismo identifikovali osnovni uzrok i potrebne preventivne, korektivne mere bezbednosti na terenu; otkriti trendove statistički značajnog povećanja (učestalost/ozbiljnost) lakših oblika povreda.
Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti
Philips kao proizvođač je dužan da čuva ažuriranu tehničku dokumentaciju svojih uređaja i čini dostupnom nadležnim organima u periodu od najmanje 10 (ugrađeni uređaji 15) godina nakon stavljanja poslednjeg uređaja obuhvaćenog istom izjavom o usklađenosti na tržištu (tj. prodati).
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja kao što je navedeno na regulatornoj nalepnici relevantnog uređaja.
Pravni osnov za obradu
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije (naknadnih) podataka:
Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.
Pravni osnov za obradu
Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom:
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja ili koja je sponzor kliničkog ispitivanja, što je navedeno u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju pruža pružalac zdravstvene zaštite.
U nekim slučajevima, klinička ispitivanja zajednički obavlja kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja (navedenog u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga) zajedno sa kompanijama povezanim sa Philips-om sa sedištem u Holandiji (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuskoj (Philips France Commercial SAS) i Nemačkoj (Philips GmbH).
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije (naknadnih) podataka:
Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.
Pravni osnov za obradu
Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom:
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja ili koja je sponzor kliničke studije, što je navedeno u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga.
U nekim slučajevima, klinička ispitivanja zajednički obavlja kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja (navedenog u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga) zajedno sa kompanijama povezanim sa Philips-om sa sedištem u Holandiji (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuskoj (Philips France Commercial SAS) i Nemačkoj (Philips GmbH).
Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Da bismo upravljali našim poslovnim odnosom sa Vama i osigurali usklađenost sa važećim zakonima, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su sprečavanje, priprema za rešavanje sporova ili uključivanje u rešavanje sporova.
U tom kontekstu možemo obrađivati podatke o ličnosti.
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe.
Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Zavisno od specifičnosti namene, obrađujemo različite kategorije podataka o ličnosti (kao što su kontakt podaci i sve druge informacije potrebne za ispunjavanje gore navedenih svrha).
Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:
Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su sprečavanje, priprema za rešavanje sporova ili uključivanje u rešavanje sporova.
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Koristimo organizacione, tehničke i fizičke mere za zaštitu Vaših podatka o ličnosti, uzimajući u obzir prirodu podatka o ličnosti i obrade, kao i potencijalne pretnje koje predstavljaju. Konstantno radimo na poboljšanju ovih mera kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti.
Zbog naše globalne prirode, Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti ili im pristupiti kompanije povezane sa Philips-om ili treće strane od poverenja kompanije Philips širom sveta. Naravno, kada to činimo, osiguravamo da se pridržavamo zakona o prenosu podatka o ličnosti između zemalja. Kada prenosimo podatke o ličnosti iz Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske na:
Zbog naše globalne prirode, Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti ili im pristupiti kompanije povezane sa Philips-om ili treće strane od poverenja kompanije Philips širom sveta. Naravno, kada to činimo, osiguravamo da se pridržavamo zakona o prenosu podatka o ličnosti između zemalja.
Kada prenosimo podatke o ličnosti iz Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske na:
U zavisnosti od našeg razloga za obradu Vaših podatka o ličnosti i važećih zakona, imate određena prava na svoje podatke o ličnosti. Ovde vas želimo obavestiti koja su to prava na privatnost.
Imajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti Vaša prava na privatnost, na primer, kada je potrebno uspostaviti, koristiti ili odbraniti Philips od pravnih zahteva ili kada je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, posebno zbog njegovog repetitivnog karaktera.
Philips ima cilj da Vam da kontrolu nad Vašim podacima o ličnosti. Stoga, zavisno od aktivnosti, možete sami kontrolisati svoje podatke o ličnosti i ostvarivati svoja prava i izbore na privatnost, na primer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmenom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti ili otkazivanjem pretplate na naša promotivna obaveštenja putem dugmeta za odjavu (link) koji se nalazi na dnu naših promotivnih obaveštenja.
U svim ostalim slučajevima, da biste ostvarili svoja prava na privatnost, da biste podneli prigovor na privatnost ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem [email protected]
Potrudićemo se da na Vaš zahtev odgovorimo na vreme i besplatno. U određenim slučajevima možemo tražiti od Vas da potvrdite svoj identitet pre nego što postupite po Vašem zahtevu.Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili Vaš zahtev, možete podneti žalbu nadzornom telu nadležnom za Vašu državu ili region.
Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju, ovo su kategorije trećih strana sa kojima možemo podeliti Vaše podatke o ličnosti:
Brišemo podatke o ličnosti kada više nisu potrebni za svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.
U svakom slučaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti, kriterijumi koje koristimo za odlučivanje o našim periodima čuvanja uključuju: (i) da li su nam potrebni Vaši podaci o ličnosti da bismo zaštitili naš legitimni interes, da bismo izvršili ugovor kojem ste podvrgnuti ili da odgovori na Vaša pitanja ili da Vam pruži potrebnu uslugu ili podršku; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; ili (iii) da li je zadržavanje preporučljivo u svetlu našeg pravnog položaja (kao što je u vezi s primenjivim zakonima o zastarelosti, sudskim sporovima ili regulatornim istragama).
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