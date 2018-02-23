Privacy Notice

Ako želite, možete se pridružiti našim marketinškim inicijativama i biti u toku sa Philips proizvodima, uslugama i promocijama. U nastavku ćemo Vam dati pregled naših marketinških inicijativa i objasniti, za svaku od njih, kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.



Promotivni email-ovi

Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo

Možete odabrati da primate promotivne e-poruke od Philips-a i da budete u toku sa proizvodima i uslugama partnera za licenciranje brenda Philips i o našim događajima. To znači da ćemo Vam, ako nam date svoj pristanak, dostaviti promotivne e-poruke – ili ako ste poslovni korisnik, mi ćemo se sa Vama pozabaviti oko komercijalnih mogućnosti – koje su Vam relevantne i zanimljive. Dozvolite da Vam damo neke konkretne primere.

Ako ste prihvatili kategoriju ciljanih reklamnih kolačića prilikom pregledanja naše veb stranice, pratićemo Vašu interakciju sa našim veb stranicama i mobilnim aplikacijama kako bismo videli šta vas zanima. Ako nam takođe date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja, koristićemo podatke o Vašoj interakciji sa našim veb stranicama i mobilnim aplikacijama da Vam šaljemo promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako ste posetili određeni proizvod na našoj veb stranici, možemo Vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.



Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih e-poruka, mi ćemo Vam slati takve promotivne e-poruke. Pratimo da li otvarate, čitate ili kliknete na sadržaj promotivne e-pošte koju ste dobili od nas. Na primer, ako kliknete na određeni proizvod (unutar promotivne e-pošte koju ste primili), možemo Vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.



Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja dok kreirate MyPhilips nalog ili kupujete proizvod ili uslugu u našoj online prodavnici preko MyPhilips naloga, koristićemo određene podatke koje nam dostavite (kao što su informacije povezane sa Vašim nalogom ili u vezi sa Vašom porudžbinom ili informacije koje nam dostavite, npr. Vaš datum rođenja) kako bismo Vam poslali promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za vas. Na primer, ako ste kupili aparat za brijanje u našoj online prodavnici preko svog MyPhilips naloga, možemo koristiti Vaše podatke o online kupovini kako bismo Vas obavestili da imamo popuste na dodatke za brijače ili slične proizvode.

Ako nam date svoj pristanak da primate promotivna obaveštenja putem naših namenskih obrazaca objavljenih na našim veb stranicama ili stranicama društvenih medija, koristićemo te podatke koje nam dostavite putem ovih obrazaca (kao što su Vaše ime i e-mail - i naziv Vašeg radnog mesta/kompaniju, specijalnost ili oblast brige u slučaju da se pretplatite putem obrazaca za klijente koji su usmereni na profesionalce ili predstavnike kupaca), kao i informacije o Vašoj zemlji za slanje promotivnih obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako primetimo da redovno gledate naše aparate za brijanje iz određene zemlje, možemo Vam poslati promotivna obaveštenja o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima na jeziku te zemlje.

Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih poruka dok ste u interakciji sa našim timom za podršku, koristićemo određene podatke koje nam dostavite (kao što je Vaša e-pošta i vrsta proizvoda/usluge za koje ste zatražili pomoć) kako bismo Vam poslali promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako ste zatražili pomoć oko aparata za brijanje, možemo Vam poslati promotivna obaveštenja o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima.

Imajte u vidu da možemo kombinovati podatke koje prikupljamo o Vama iz gore navedenih Philips-ovih izvora i smestiti ih u jedan ili više segmenata (grupe koje imaju određene zajedničke karakteristike) kako bismo prilagodili naše promotivne e-poruke prema Vašem interesu.



Pravni osnov za obradu

Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su: Vaš pristanak; kao opšte pravilo, mi ćemo Vam slati promotivna obaveštenja samo kada date svoju prethodnu saglasnost; Naravno, možete povući svoju saglasnost za primanje naših prilagođenih promotivnih e-poruka u bilo kojem trenutku. To možete učiniti klikom na dugme za otkazivanje pretplate na dnu promotivne e-poruke koju ste primili od Philips-a i automatski ćete biti otkazani.

Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što je sloboda poslovanja.

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.



Oglašavanje na društvenim mrežama

Koristimo društvene mreže kako bismo Vas obaveštavali o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama i kako bismo izgradili komercijalni odnos sa Vama.



Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo

Kao što je gore navedeno, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo došli do Vas - putem društvenih medija - sa promotivnim obaveštenjima ili oglasima o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama te o našim događajima.Na primer, ako ste prihvatili kolačiće za ciljano oglašavanje na našoj veb stranici, možemo pratiti Vaše korišćenje naših veb stranica (kao što su radnje koje ste preduzeli na našoj veb stranici) i prikazati Vam relevantan Philips oglas na Vašim društvenim medijima.

Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja (npr. putem naših namenskih obrazaca objavljenih na našim veb stranicama), možemo dati Vaše podatke o ličnosti (kao što je Vaša e-pošta) provajderima društvenih medija kako bismo Vam prikazali relevantne Philips-ove oglase na takvim društvenim medijima.

Ako ste predstavnik postojećeg ili potencijalnog Philips-ovog klijenta ili poslovnog partnera (ili potencijalnog), možemo koristiti Vaše podatke o ličnosti da bismo stupili u kontakt sa Vama - putem društvenih medija (npr. LinkedIn) - za komercijalne prilike.



Pravni osnov za obradu

Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su: Vaš pristanak; ovo se primenjuje kada pre nego što prikupimo Vaše ponašanje na veb stranici i postavimo relevantne kolačiće i slične tehnologije u Vaš uređaj; i kada koristimo Vaš pristanak za primanje marketinških obaveštenja kako bismo Vas ciljali na društvenim mrežama putem naših partnera;



Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što je sloboda poslovanja. Ovo se primenjuje kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti da bismo izgradili Vaš profil (potencijalnog) klijenta i sarađivali sa Vama putem društvenih medija radi komercijalnih prilika.

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.