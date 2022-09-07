Održivost

100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸