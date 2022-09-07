Pojmovi za pretragu

Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition

Pomozite deci u sprečavanju karijesa

Brend br.1 električnih četkica za zube sa najviše preporuka u celom svetu

Počnite da stvarate zdrave navike za ceo život uz Philips Sonicare For Kids

Zabavite decu dok uče da pravilno peru zubiće! Punjiva četkica pomaže deci da razviju bolje navike čišćenja, čineći pranje zuba edukativnim i inspirativnim iskustvom koje će im ostati za ceo život.

Efikasnije pranje zuba

98% dece pere zubiće duže i bolje

98% ispitanih roditelja kaže da je lakše podstaći decu da peru zubiće duže i bolje

Interaktivna za decu

Zabavno, edukativno i efikasno

Sonicare For Kids je zabavan način da se pomogne u razvijanju zdravih navika oralne higijene koja će trajati čitavog života.

SmartTimer i KidPacer

Integrisani merač vremena

SmartTimer integrisani je merač vremena od 2 minuta koji pomaže deci da peru zubiće u intervalu koji preporučuju stomatolozi. Dok KidPacer brine da se svakih 30 sekundi prebace na novo područje usne duplje.

Tehnologija Sonicare doprinosi sprečavanju nastanka karijesa

Nežni pulsirajući pokreti dopiru duboko između zuba i duž linije desni. Time deca dobijaju najbolje moguće čišćenje dok još uče da peru zube.

Glave četkice namenski su napravljene za decu

Glave četkice specijalno su dizajnirane tako da deci pomognu da postignu temeljno čišćenje dok uče da peru zube. U pakovanju je uključena jedna kompaktna glava četkice. Glave standardne veličine se prodaju odvojeno.

Kreirajte sopstveni dizajn pomoću zabavnih stikera za višekratnu upotrebu

Specijalno izdanje „Design a Pet“ uključuje višekratne stikere kako bi deca mogla svaki put da pretvore četkicu za zube u novi životinjski lik. Hajde da pranje zuba učinimo zabavnim delom njihovog dana!

SmarTimer i KidPacer pomažu deci da peru zube 2 minuta

Pomozite deci u stvaranju zdravih navika. SmarTimer omogućava da peru zube punih 2 minuta, a KidPacer se stara da prelaze na novu oblast u ustima na svakih 30 sekundi.

2 postavke intenziteta za nežno čišćenje

Zubima u razvoju potrebna je dodatna zaštita. Birajte između postavke Nežno i Izuzetno nežno, uz gumiranu glavu četkice za ugodno čišćenje.

Održivost

100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸

Napomene

¹ Sopstvene fabrike, sopstvene kancelarije i sopstvene lokacije širom sveta.
² Naše poslovanje = naše sopstvene fabrike, sopstvene kancelarije, sopstvena logistika i sopstvena putovanja.

