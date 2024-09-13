Otkrij novi Philips OneBlade Intimate - inovativno rešenje za nežno brijanje i trimovanje intimnog područja i pazuha, za muškarce i žene. Uživaj u brzom i udobnom brijanju bez posekotina i iritacija.
Naša jedinstvena SkinProtect oštrica pruža neuporedivu zaštitu tvoje kože. Nema više posekotina i ogrebotina na koži.
Prepusti se jedinstvenoj OneBlade tehnologiji i sredi svoja intimna područja bezbrižno.
Dvostrana oštrica i prilagodljivi češalj omogućuju lako i efikasno brijanje u svim smerovima. Uštedi vreme i osećaj se spremno.
Neki više vole brijanje na mokro, dok drugi brijanje na suvo. OneBlade Intimate u potpunosti je vodootporan. Slobodno se možeš brijati pod tušem ili dok se kupaš. Možeš se brijati na suvo, čak i bez pene. Za čišćenje, samo ga isperi vodom.
Oštrica SkinGuard ima poseban štitnik za kožu koji sprečava ogrebotine, posekotine i urasle dlačice.
Premaz za bolje klizanje i zaobljene ivice štite vašu kožu.
Zamenite oštricu svaka 4 meseca za najbolje rezultate brijanja.
Zaobljene ivice i vrhovi i štitnik za kožu, omogućavaju jednostavno i prijatno brijanje.
*Za najbolje brijanje. S 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati mogu varirati.
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite kako bi se sprečile ogrebotine i posekotine. Posebno je dizajnirana za osetljivu kožu pružajući glatko i prijatno brijanje bez iritacija.
Ova tehnologija osigurava da oštrica prati svaku krivu liniju i konturu vašeg tela. Bez obzira gde se brijete, oštrica se prilagođava vašem telu, pružajući precizno brijanje bez posekotina.
Oštrica ima zaobljene vrhove i poseban premaz za klizanje. Ova kombinacija osigurava da oštrica glatko klizi po koži, smanjujući trenje i sprečava urasle dlačice. Takođe doprinosi i ukupnoj udobnosti, čineći iskustvo brijanja prijatnim i jednostavnim.
OneBlade
Intimate
QP1924/20
OneBlade
2 SkinProtect sečiva
QP229/50
