Philips OneBlade Intimate:

Brijanje na mokro i suvo



Neki više vole brijanje na mokro, dok drugi brijanje na suvo. OneBlade Intimate u potpunosti je vodootporan. Slobodno se možeš brijati pod tušem ili dok se kupaš. Možeš se brijati na suvo, čak i bez pene. Za čišćenje, samo ga isperi vodom.