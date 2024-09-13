Pojmovi za pretragu

Philips OneBlade Intimate

Osiguraj svom intimnom području trostruku zaštitu,
bilo da trimuješ ili briješ.

Otkrij novi Philips OneBlade Intimate - inovativno rešenje za nežno brijanje i trimovanje intimnog područja i pazuha, za muškarce i žene. Uživaj u brzom i udobnom brijanju bez posekotina i iritacija. 

Philips OneBlade Intimate:

sigurnost,

udobnost,

efikasno u nezi intimnih delova tela

Više informacija o Philips OneBlade Intimate

Kupite ovaj proizvod u:

Intimate DM
Izbor je jasan.
OneBlade Intimate.

Philips OneBlade Intimate

Štiti kožu od iritacija


Naša jedinstvena SkinProtect oštrica pruža neuporedivu zaštitu tvoje kože. Nema više posekotina i ogrebotina na koži.

Philips OneBlade Intimate

Bez posekotina, bez povreda


Prepusti se jedinstvenoj OneBlade tehnologiji i sredi svoja intimna područja bezbrižno.

Philips OneBlade Intimate

Jednostavno i brzo brijanje


Dvostrana oštrica i prilagodljivi češalj omogućuju lako i efikasno brijanje u svim smerovima. Uštedi vreme i osećaj se spremno.

Philips OneBlade Intimate

Brijanje na mokro i suvo


Neki više vole brijanje na mokro, dok drugi brijanje na suvo. OneBlade Intimate u potpunosti je vodootporan. Slobodno se možeš brijati pod tušem ili dok se kupaš. Možeš se brijati na suvo, čak i bez pene. Za čišćenje, samo ga isperi vodom.

Što ostali kažu o Philips OneBlade Intimate?

OneBlade Intimate - Brijanje bez cenzure

Nežan za kožu


Oštrica SkinGuard ima poseban štitnik za kožu koji sprečava ogrebotine, posekotine i urasle dlačice.

Jedinstvena tehnologija oštrica


Premaz za bolje klizanje i zaobljene ivice štite vašu kožu.

Izdržljive oštrice od nerđajućeg čelika


Zamenite oštricu svaka 4 meseca za najbolje rezultate brijanja.

Trostruki sistem zaštite


Zaobljene ivice i vrhovi i štitnik za kožu, omogućavaju jednostavno i prijatno brijanje.

*Za najbolje brijanje. S 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati mogu varirati.

One Blade Intimate

OneBlade Intimate - Brijanje bez cenzure

tijelo

Nežan za kožu

Oštrica SkinGuard ima posebni štitnik za kožu koji sprečava ogrebotine, posekotine i urasle dlačice. 

Jedinstvena tehnologija oštrica

Premaz za bolje klizanje i zaobljene ivice štite vašu kožu.

Izdržljive oštrice od nerđajućeg čelika

Zamenite oštricu svaka 4 meseca za najbolje rezultate brijanja.

*Za najbolje brijanje. S 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati mogu varirati.

Trostruki sistem zaštite

Zaobljene ivice i vrhovi i štitnik za kožu, omogućavaju jednostavno i ugodno brijanje.

OneBlade Intimate

Trostruka zaštita

Oštrica SkinProtect


Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite kako bi se sprečile ogrebotine i posekotine. Posebno je dizajnirana za osetljivu kožu pružajući glatko i prijatno brijanje bez iritacija.

Tehnologija praćenja kontura


Ova tehnologija osigurava da oštrica prati svaku krivu liniju i konturu vašeg tela. Bez obzira gde se brijete, oštrica se prilagođava vašem telu, pružajući precizno brijanje bez posekotina.

Zaobljeni vrhovi i premaz za bolje klizenje


Oštrica ima zaobljene vrhove i poseban premaz za klizanje. Ova kombinacija osigurava da oštrica glatko klizi po koži, smanjujući trenje i sprečava urasle dlačice. Takođe doprinosi i ukupnoj udobnosti, čineći iskustvo brijanja prijatnim i jednostavnim.

Philips OneBlade Intimate

