Philips OneBlade First Shave
191 reviews

OneBlade 1st Shave

Grub sa dlačicama, nežan za kožu

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Bez napora i štiti od prvog brijanja

Lako i snažno započnite sa Philips OneBlade First Shave uređajem. To je uređaj za glatko brijanje koji štiti od posekotina, ogrebotina i opekotina jednom rukom, dok drugom pobeđuje zastarele brijače. Spreman? Kreni.

Brzo

Jedinstvena OneBlade tehnologija​

Brz je. Baš stvarno brz. Philips OneBlade First Shave koristi revolucionarnu oštricu koja lako savladava svaku dužinu dlake. 6000 pokreta u minuti pružaju brzo i čisto brijanje uz negu kože.

Štiti

Dizajniran da brije dlake, a ne kožu

Premaz koji omogućava lako klizanje i zaobljeni vrhovi štite vašu kožu. Zaštitna ploča na vrhu oštrice, zajedno sa zaobljenim vrhovima, omogućava glatko klizanje i štiti kožu od posekotina i ogrebotina tokom brijanja.

Glatko

Sečivo protiv trenja¹

Glatko je. Baš stvarno glatko. Dodali smo sloj mikrostaklenih kuglica kako bismo smanjili trenje tokom brijanja. A pošto to pomaže u smanjenju iritacije kože, ne treba ti ni pena ni voda.

Održivost

100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.²

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.³

OneBlade 1st Shave
OneBlade 1st Shave

Napomena

¹ naspram QP210
² Naše fabrike, kancelarije i lokacije širom sveta
³ Naše operacije = naše fabrike, kancelarije, logistika i putovanja
* Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
** u odnosu na QP210

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.