Brz je. Baš stvarno brz. Philips OneBlade First Shave koristi revolucionarnu oštricu koja lako savladava svaku dužinu dlake. 6000 pokreta u minuti pružaju brzo i čisto brijanje uz negu kože.
Premaz koji omogućava lako klizanje i zaobljeni vrhovi štite vašu kožu. Zaštitna ploča na vrhu oštrice, zajedno sa zaobljenim vrhovima, omogućava glatko klizanje i štiti kožu od posekotina i ogrebotina tokom brijanja.
Glatko je. Baš stvarno glatko. Dodali smo sloj mikrostaklenih kuglica kako bismo smanjili trenje tokom brijanja. A pošto to pomaže u smanjenju iritacije kože, ne treba ti ni pena ni voda.
Obrijte se brže tako što ćete se kretati uz dlaku. Dok to radite, OneBlade 1st Shave vam pomaže da brijanje bude uredno i prijatno jer nikada ne prilazi suviše blizu kože.
Sečiva su dizajnirana za dugotrajne performanse. Za optimalan učinak, potrebno je da svako sečivo zamenite na 4 meseca*. Zamena je jednostavna i intuitivna.* Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
OneBlade je vodootporan, pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Takođe možete da se brijete u mokrim i suvim uslovima, pa čak i pod tušem – kako god više volite. Pena za brijanje vam nije potrebna.
Punjiva baterija podržava 30 minuta neprekidnog rada posle 8 sati punjenja.
OneBlade prati konture vašeg lica, što vam omogućava da lako i prijatno brijete sve oblasti. Koristite dvostrano sečivo da biste oblikovali ivice i kreirali čiste linije pomeranjem sečiva u bilo kojem pravcu.
Može se puniti dok ste kod kuće ili na putu, savršen za vaše dnevne rutine i putovanja.
