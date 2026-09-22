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Besprekorno deo vašeg dana, kod kuće i na poslu

Philips Monitors

Besprekorno deo vašeg dana, kod kuće i na poslu.

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For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
Za iskustvo

Za iskustvo

WQHD monitor sa tehnologijom Thunderbolt™ 4

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Monitori sa doking stanicom

Monitori sa doking stanicom

Otkrijte Philips USB-C doking monitore koji donose red i praktičnost u vaš digitalni radni prostor. Recite zbogom punjačima i kablovima za napajanje!

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Šta izdvaja Philips monitore?

Inovacija u svakom pikselu

Šta izdvaja Philips monitore?

Philips monitori donose živopisne prikaze, pametne funkcije i elegantan dizajn — savršeni za posao ili dom. Uživajte u vrhunskim performansama, jednostavnoj upotrebi i kristalno jasnoj slici svakog dana.

Naše najpopularnije kategorije

Profesionalna upotreba

Philips monitori odgovaraju potrebama današnjih dinamičnih i svestranih profesionalaca, nudeći širok spektar inovativnih rešenja osmišljenih da maksimizuju produktivnost, pruže verne i živopisne prikaze, unaprede dobrobit korisnika i zaštite životnu sredinu.

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Profesionalna upotreba
Kućna upotreba

Kućna upotreba

Philips monitori za kućnu upotrebu pružaju korisnicima bogat i raznovrstan izbor ekrana inspirisan današnjim živopisnim i raznolikim stilovima života.

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Kolekcija igara

Evnia je vizionarska i inventivna. Naš pionirski i inkluzivni pristup ima za cilj da stvori moderan ambijent u svetu gejminga, istovremeno koristeći iskustvo brenda Philips.

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Kolekcija igara
Zašto Philips monitori za mala i srednja preduzeća?

Zašto Philips monitori za mala i srednja preduzeća?

Optimalizovaný pre malé a stredné firmy. Navrhnutý pre úspech V Philips Monitors rozumieme potrebám SMB.

Istražite Philips monitore
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Posvećeni zaštiti životne sredine

Odaberite TCO sertifikovane Philips monitore za inovaciju, performanse i održivost. Dizajnirani su za one kojima je stalo do kvaliteta i manjeg uticaja na životnu sredinu.

Istražite TCO sertifikovane monitore

Video konferencije

Philips monitor za video konferencije pruža jednostavno „sve-u-jednom“ rešenje za video pozive. Integrisana veb-kamera, mikrofon i zvučnici obezbeđuju sve što vam je potrebno za kvalitetnu audio i video komunikaciju.

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Video konferencije
Docking rešenja

Docking rešenja

Uživajte u praktičnosti povezivanja jednim kablom uz Philips USB-C monitore sa docking funkcijom, koji pojednostavljuju radno okruženje i pomažu vam da budete produktivniji. Samo jednim kablom možete produžiti trajanje baterije laptopa, bez potrebe za dodatnim adapterima za napajanje.

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OLED/QD-OLED

Doživite živopisne, verne boje, savršenu crnu i izuzetno fluidan prikaz pokreta uz Philips OLED i QD-OLED monitore, dizajnirane za vrhunski kvalitet slike i impresivno iskustvo gledanja.

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OLED/QD-OLED

    Korisnička služba i podrška

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