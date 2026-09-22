For Gaming
WQHD monitor sa tehnologijom Thunderbolt™ 4
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Otkrijte Philips USB-C doking monitore koji donose red i praktičnost u vaš digitalni radni prostor. Recite zbogom punjačima i kablovima za napajanje!
Inovacija u svakom pikselu
Šta izdvaja Philips monitore?
Philips monitori donose živopisne prikaze, pametne funkcije i elegantan dizajn — savršeni za posao ili dom. Uživajte u vrhunskim performansama, jednostavnoj upotrebi i kristalno jasnoj slici svakog dana.
Philips monitori odgovaraju potrebama današnjih dinamičnih i svestranih profesionalaca, nudeći širok spektar inovativnih rešenja osmišljenih da maksimizuju produktivnost, pruže verne i živopisne prikaze, unaprede dobrobit korisnika i zaštite životnu sredinu.
Philips monitori za kućnu upotrebu pružaju korisnicima bogat i raznovrstan izbor ekrana inspirisan današnjim živopisnim i raznolikim stilovima života.
Evnia je vizionarska i inventivna. Naš pionirski i inkluzivni pristup ima za cilj da stvori moderan ambijent u svetu gejminga, istovremeno koristeći iskustvo brenda Philips.
Optimalizovaný pre malé a stredné firmy. Navrhnutý pre úspech V Philips Monitors rozumieme potrebám SMB.
TCO Certified Edge
Odaberite TCO sertifikovane Philips monitore za inovaciju, performanse i održivost. Dizajnirani su za one kojima je stalo do kvaliteta i manjeg uticaja na životnu sredinu.
Philips monitor za video konferencije pruža jednostavno „sve-u-jednom“ rešenje za video pozive. Integrisana veb-kamera, mikrofon i zvučnici obezbeđuju sve što vam je potrebno za kvalitetnu audio i video komunikaciju.
Uživajte u praktičnosti povezivanja jednim kablom uz Philips USB-C monitore sa docking funkcijom, koji pojednostavljuju radno okruženje i pomažu vam da budete produktivniji. Samo jednim kablom možete produžiti trajanje baterije laptopa, bez potrebe za dodatnim adapterima za napajanje.
Doživite živopisne, verne boje, savršenu crnu i izuzetno fluidan prikaz pokreta uz Philips OLED i QD-OLED monitore, dizajnirane za vrhunski kvalitet slike i impresivno iskustvo gledanja.
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