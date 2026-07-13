Ambilight TV

Philips soundbar zvučnici

Da li ste spremni za bioskopski zvuk?

Ako više volite eksplozije od kojih podrhtavaju kosti ili volite dijaloge sa još više oštrine i jasnoće, zašto ne biste dodali soundbar koji je napravljen tako da zvuči sjajno, izgleda odlično i radi savršeno sa vašim Ambilight televizorom?