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Dnevna soba sa Philips Ambilight televizorom

Ambilight TV

TV. Mit. Legenda.

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OLED – Ambilight TV

OLED – Ambilight TV
OLED – Ambilight TV
Jedini OLED sa tehnologijom Ambilight. 4K slika. Dolby Vision. META 3.0 ekran. Bioskopski zvuk. Upoznajte OLED koji prevazilazi ekran.
The Xtra – Ambilight TV

The Xtra – Ambilight TV

Tražite televizor koji nudi više? Xtra je 4K QD MiniLED Smart TV sa tehnologijom Dolby Atmos, tehnologijom Quantum Dot, promenljivom brzinom osvežavanja (VRR) od 144 Hz i tehnologijom Ambilight plus.

The One – Ambilight TV

The One – Ambilight TV

Potraga je završena. 4K QLED Smart TV sa tehnologijom Ambilight, Dolby Atmos zvukom i svime što vam je potrebno za gejming nove generacije, kao što je promenljiva brzina osvežavanja (VRR) od 144 Hz.

Dnevna soba sa Philips Ambilight televizorom

Jedinstvena inovacija kompanije Philips

Šta je Ambilight televizor?

Neiskusnima, Ambilight TV može izgledati kao televizor sa svetlima pozadi. Oni koji ga isprobaju znaju bolje: dinamični sjaj Ambilight televizora pretvara sobe u džungle, a kauče u svemirske brodove. Probajte ga jednom i promenite doživljaj gledanja televizije zauvek.

Pročitajte o Ambilight televizorima

Veštačka inteligencija, stvarna razlika

Nema više petljanja sa podešavanjima. Unutar vašeg Ambilight televizora, P5 AI procesor optimizuje sliku, gejming i Ambilight za sve što gledate ili igrate – prilagođavajući se uslovima u vašoj sobi – tako da sve uvek izgleda izvanredno.

Saznajte više o AI funkcijama
Veštačka inteligencija, stvarna razlika
Dnevna soba sa Philips televizorom

Vrhunski kvalitet slike

Od najnovijih 4K Quantum Dot, QD MiniLED i OLED panela do bioskopskog Dolby Vision prikaza i procesorske snage P5 i P5 AI čipova, sve je dizajnirano da izvuče maksimum iz tih piksela i da učini sliku što upečatljivijom.

Odličan zvuk, direktno iz kutije

Sa funkcijama kao što je Dolby Atmos surround zvuk i partnerstvima sa britanskim audio legendama, Bowers & Wilkins, Ambilight televizori su dizajnirani tako da zvuče čisto, prostorno i moćno, od samog početka.

Odličan zvuk, direktno iz kutije
  • Dnevna soba sa Philips Ambilight televizorom

    Smart TV

    Jednostavno pametni

    Brzo pronađite sadržaj na uslugama za strimovanje. Uparite pametne uređaje širom doma i kontrolišite sve glasovnom komandom.

Za šta je dobar Ambilight TV?

  • Doživljaj filmova je intenzivniji

    „Da li je džungla u mojoj dnevnoj sobi ili je moja dnevna soba džungla?“ Nemojte se uznemiriti ako zateknete sebe kako postavljate ova i druga neočekivana pitanja kada podesite Ambilight TV.

  • Doživljaj sporta je intimniji

    U redu, možda nećete baš moći da osetite miris terena. Ali, uz Ambilight TV, osećaćete se toliko blizu akciji na dan utakmice, da će vam se činiti da biste mogli.

  • Gejming je realističniji

    Bilo da jurite neonskom stazom, ubijate vampire ili ste na mitskom pohodu da spasite čovečanstvo, Ambilight TV čini da sve deluje intenzivnije i izvanrednije.

Upravljajte svojim televizorom pomoću pametnog uređaja

Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV pretvara vaš pametni telefon ili tablet u pametni daljinski upravljač, omogućavajući vam da lako menjate kanale, podešavate jačinu zvuka, pregledate aplikacije i precizno podesite Ambilight podešavanja.

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Philips Smart TV App
Dnevna soba sa Philips Ambilight televizorom

Philips soundbar zvučnici

Da li ste spremni za bioskopski zvuk?

Ako više volite eksplozije od kojih podrhtavaju kosti ili volite dijaloge sa još više oštrine i jasnoće, zašto ne biste dodali soundbar koji je napravljen tako da zvuči sjajno, izgleda odlično i radi savršeno sa vašim Ambilight televizorom?

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