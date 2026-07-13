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Tražite televizor koji nudi više? Xtra je 4K QD MiniLED Smart TV sa tehnologijom Dolby Atmos, tehnologijom Quantum Dot, promenljivom brzinom osvežavanja (VRR) od 144 Hz i tehnologijom Ambilight plus.
Potraga je završena. 4K QLED Smart TV sa tehnologijom Ambilight, Dolby Atmos zvukom i svime što vam je potrebno za gejming nove generacije, kao što je promenljiva brzina osvežavanja (VRR) od 144 Hz.
Jedinstvena inovacija kompanije Philips
Šta je Ambilight televizor?
Neiskusnima, Ambilight TV može izgledati kao televizor sa svetlima pozadi. Oni koji ga isprobaju znaju bolje: dinamični sjaj Ambilight televizora pretvara sobe u džungle, a kauče u svemirske brodove. Probajte ga jednom i promenite doživljaj gledanja televizije zauvek.
Nema više petljanja sa podešavanjima. Unutar vašeg Ambilight televizora, P5 AI procesor optimizuje sliku, gejming i Ambilight za sve što gledate ili igrate – prilagođavajući se uslovima u vašoj sobi – tako da sve uvek izgleda izvanredno.
Od najnovijih 4K Quantum Dot, QD MiniLED i OLED panela do bioskopskog Dolby Vision prikaza i procesorske snage P5 i P5 AI čipova, sve je dizajnirano da izvuče maksimum iz tih piksela i da učini sliku što upečatljivijom.
Sa funkcijama kao što je Dolby Atmos surround zvuk i partnerstvima sa britanskim audio legendama, Bowers & Wilkins, Ambilight televizori su dizajnirani tako da zvuče čisto, prostorno i moćno, od samog početka.
Smart TV
Brzo pronađite sadržaj na uslugama za strimovanje. Uparite pametne uređaje širom doma i kontrolišite sve glasovnom komandom.
„Da li je džungla u mojoj dnevnoj sobi ili je moja dnevna soba džungla?“ Nemojte se uznemiriti ako zateknete sebe kako postavljate ova i druga neočekivana pitanja kada podesite Ambilight TV.
U redu, možda nećete baš moći da osetite miris terena. Ali, uz Ambilight TV, osećaćete se toliko blizu akciji na dan utakmice, da će vam se činiti da biste mogli.
Bilo da jurite neonskom stazom, ubijate vampire ili ste na mitskom pohodu da spasite čovečanstvo, Ambilight TV čini da sve deluje intenzivnije i izvanrednije.
Upravljajte svojim televizorom pomoću pametnog uređaja
Aplikacija Philips Smart TV pretvara vaš pametni telefon ili tablet u pametni daljinski upravljač, omogućavajući vam da lako menjate kanale, podešavate jačinu zvuka, pregledate aplikacije i precizno podesite Ambilight podešavanja.
Ako više volite eksplozije od kojih podrhtavaju kosti ili volite dijaloge sa još više oštrine i jasnoće, zašto ne biste dodali soundbar koji je napravljen tako da zvuči sjajno, izgleda odlično i radi savršeno sa vašim Ambilight televizorom?
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