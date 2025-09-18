Šta je OLED TV? Šta ga čini posebnim?
OLED televizori su poznati po neprikosnovenom prikazu crne boje. Novi META 3.0 panel sada takođe pruža veću maksimalnu osvetljenost, uz izuzetno nizak odsjaj. Za čiste, živopisne boje, čak i u svetlim prostorijama. A uz 20% manju potrošnju energije. *Dostupno na odabranim modelima, uključujući Philips OLED910 i OLED950.
Duboko unutar Ambilight televizora, P5 AI Dual Engine skenira svaku scenu, usavršavajući podešavanja slike i Ambilight osvetljenja, reagujući na svetlosne uslove u sobi i dajući vam konkurentsku prednost pri igranju igara. *Dostupno isključivo na modelima Philips OLED950.
Ugrađene u poleđinu Ambilight televizora, LED diode plešu u skladu sa onim što je na ekranu, projektujući raznobojnu svetlost na zid i ispunjavajući sobu atmosferom onoga što gledate. Probajte jednom i nikada se nećete vratiti na staro.
Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.
Živopisna slika koju pruža 4K (UHD) OLED Ambilight TV uvek izgleda neverovatno, čak i kada se gleda pod uglom. Crna je uvek crna, ne siva, a videćete i svaki detalj u senkama ili svetlim oblastima. Podržani su svi glavni HDR formati – osetićete punu upečatljivost svake scene.
Philips P5 procesor sa veštačkom inteligencijom daje tako stvarnu sliku da imate utisak da biste mogli zakoračiti u nju. AI algoritam koji koristi dubinsko učenje obrađuje slike na sličan način kao i ljudski mozak. Bez obzira na to što gledate, dobićete realistične detalje i kontrast, bogate boje i glatke pokrete.
Ostanite na ivici sedišta! Sa tehnologijom Dolby Vision, videćete sliku baš onako kako je reditelj zamislio, nema više razočaravajućih scena koje su pretamne da bi se razaznale! Od filmova do igara, pozdravite svaki veličanstveni detalj.
Kompatibilnost sa tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X podiže zvuk ovog televizora na novi nivo, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: sa zvučnim efektima postavljenim u prostoru iznad i oko vas, osećaćete se kao da ste u samom centru akcije.
