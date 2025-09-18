Pojmovi za pretragu

OLED 760 4K Ambilight TV
reviews

OLED

Ovo je osećaj bioskopskog televizora

  • 55 inč
    55 inč

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Pogledajte sve modele

Jedini OLED sa tehnologijom Ambilight

Ono što svaki drugi OLED želi da bude. Sa META 3.0 panelom za crnu boju duboku poput okeana i živopisne boje, besprekoran zvuk, AI pametne funkcije i spektakularni svetlosni šou tehnologije Ambilight. Ovaj OLED menja sve.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija proizvoda s prednje strane

OLED META 3.0

Potpuno crna boja. Briljantna osvetljenost.

OLED televizori su poznati po neprikosnovenom prikazu crne boje. Novi META 3.0 panel sada takođe pruža veću maksimalnu osvetljenost, uz izuzetno nizak odsjaj. Za čiste, živopisne boje, čak i u svetlim prostorijama. A uz 20% manju potrošnju energije. *Dostupno na odabranim modelima, uključujući Philips OLED910 i OLED950.

P5 AI Dual Engine

Naš najnapredniji procesor do sada

Duboko unutar Ambilight televizora, P5 AI Dual Engine skenira svaku scenu, usavršavajući podešavanja slike i Ambilight osvetljenja, reagujući na svetlosne uslove u sobi i dajući vam konkurentsku prednost pri igranju igara. *Dostupno isključivo na modelima Philips OLED950.

Ambilight

Originalno. Integrisano. Imerzivno.

Ugrađene u poleđinu Ambilight televizora, LED diode plešu u skladu sa onim što je na ekranu, projektujući raznobojnu svetlost na zid i ispunjavajući sobu atmosferom onoga što gledate. Probajte jednom i nikada se nećete vratiti na staro.

User guide Product sheet
Promotivna slika

Prepustite se sadržaju koji volite. Ambilight TV.

Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.

Promotivna slika

Detalji i dubina. Živopisna OLED slika.

Živopisna slika koju pruža 4K (UHD) OLED Ambilight TV uvek izgleda neverovatno, čak i kada se gleda pod uglom. Crna je uvek crna, ne siva, a videćete i svaki detalj u senkama ili svetlim oblastima. Podržani su svi glavni HDR formati – osetićete punu upečatljivost svake scene.

Promotivna slika

Izuzetno realistična slika šta god da gledate. P5 Engine sa veštačkom inteligencijom.

Philips P5 procesor sa veštačkom inteligencijom daje tako stvarnu sliku da imate utisak da biste mogli zakoračiti u nju. AI algoritam koji koristi dubinsko učenje obrađuje slike na sličan način kao i ljudski mozak. Bez obzira na to što gledate, dobićete realistične detalje i kontrast, bogate boje i glatke pokrete.

Promotivna slika

Bioskopski doživljaj za sve što gledate i igrate

Ostanite na ivici sedišta! Sa tehnologijom Dolby Vision, videćete sliku baš onako kako je reditelj zamislio, nema više razočaravajućih scena koje su pretamne da bi se razaznale! Od filmova do igara, pozdravite svaki veličanstveni detalj.

Promotivna slika

Imerzivna tehnologija surround zvuka

Kompatibilnost sa tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X podiže zvuk ovog televizora na novi nivo, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: sa zvučnim efektima postavljenim u prostoru iznad i oko vas, osećaćete se kao da ste u samom centru akcije.

Philips soundbar zvučnici sa OLED televizorima

Philips soundbar zvučnici

Da li ste spremni za bioskopski zvuk?

OLED Ambilight televizori su dizajnirani tako da zvuče podjednako lepo kao što izgledaju. Ali za efekte od kojih se trese soba i dijaloge sa dodatnom oštrinom i jasnoćom, zašto ne biste probali soundbar napravljen tako da izgleda sjajno i radi savršeno sa vašim televizorom.

Otkrijte Philips soundbar zvučnike

Želite da saznate više?

Otkrijte druge OLED televizore

Uporedi

Komentari

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savete i trikove i rešite bilo kakve probleme

CustomerSupport

Početna stranica za podršku

Pronađite sve teme za podršku i još toga

MagnifyingGlass

Pretraga proizvoda

Pretražite po broju modela i pronađite specifične informacije o proizvodu

Otkrijte naše najbolje Ambilight televizore

Uporedi
OLED
OLED
Select your model
* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
* Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
* Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
* Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
* Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
* Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima. iOS je zaštićeni žig ili registrovani zaštićeni žig kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.