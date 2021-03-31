Pojmovi za pretragu


Philips Sonicare, s više od 100 godina iskustva u kliničkom razvoju, nudi najsavremenije uređaje koji će vama i vašim pacijentima pomoći da prilagodite oralnu negu zahtevima modernog doba i načinu života. Zahvaljujući soničnim vibracijama koje stvaraju i usmeravaju mikro mehuriće interdentalno i uzduž linije marginalne gingive, Philips Sonicare četkice omogućuju efikasnije uklanjanje dentobakterijskog plaka u poređenju sa običnom manuelnom četkicom za zube.

dr. sci. spec. Neda Perunović
specijalista parodontologije i oralne medicine

,,Održavanje oralne higijene je jedan od aspekata zdravstvene kulture, a naš zadatak je kontinuirana edukacija pacijenata o važnosti pravilnog održavanja iste. Adekvatna higijena zuba je važna jer obezbeđuje zdravlje zuba i desni i sprečava nastanak njihovih oboljenja. Najbolja prevencija je pravilno i dovoljno često pranje zuba, dok je izbor četkice za zube vrlo važan. Philips Sonicare četkicu pokreće napredna, klinički dokazana sonična tehnologija koja sa čak 62.000 pokreta u minuti omogućava optimalno i efikasno uklanjanje naslaga sa zuba. Preporučila bih je zbog izuzetno jednostavnog korišćenja sa jedne strane, a sa druge – mnogo važnije, efikasnog uklanjanja naslaga sa zuba na nežan način, što je imperativ u oralnoj higijeni.“

Dr.med.dent Ana Badovinac

dr. sci. spec. Neda Perunovic

Philips Sonicare četkice za zube klinički dokazano 

pomažu različitim grupama pacijenata u održavanju oralnog zdravlja

Oboljenja parodoncijuma

Ortodontski pacijenti

Deca

Implanto-protetska
rehabilitacija
 

Hiperpigmentacija
 
 

Posebne grupe pacijenata (trudnice, dijabetičari, osobe sa srčanim oboljenjima)


Zajedno podižemo svest o važnosti oralne higijene.
Besplatno preuzmite edukativne materijale:

Zajedno podižemo svest o važnosti oralne higijene.
Besplatno preuzmite edukativne materijale:

    Philips Sonicare asortiman proizvoda

    Električne sonične četkice 

    Za temeljno, a nežno čišćenje.

    Glave četkica 

    Za različite indikacije kod pacijenata

    Bežični oralni tuš 

    Uklanja do 99,9% naslaga na područjima primene

