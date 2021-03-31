,,Održavanje oralne higijene je jedan od aspekata zdravstvene kulture, a naš zadatak je kontinuirana edukacija pacijenata o važnosti pravilnog održavanja iste. Adekvatna higijena zuba je važna jer obezbeđuje zdravlje zuba i desni i sprečava nastanak njihovih oboljenja. Najbolja prevencija je pravilno i dovoljno često pranje zuba, dok je izbor četkice za zube vrlo važan. Philips Sonicare četkicu pokreće napredna, klinički dokazana sonična tehnologija koja sa čak 62.000 pokreta u minuti omogućava optimalno i efikasno uklanjanje naslaga sa zuba. Preporučila bih je zbog izuzetno jednostavnog korišćenja sa jedne strane, a sa druge – mnogo važnije, efikasnog uklanjanja naslaga sa zuba na nežan način, što je imperativ u oralnoj higijeni.“

