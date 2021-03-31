Preporučeno od strane Udruženja Parodontologa Srbije
Philips Sonicare
Klinički testirana sonična tehnologija
Philips Sonicare, s više od 100 godina iskustva u kliničkom razvoju, nudi najsavremenije uređaje koji će vama i vašim pacijentima pomoći da prilagodite oralnu negu zahtevima modernog doba i načinu života. Zahvaljujući soničnim vibracijama koje stvaraju i usmeravaju mikro mehuriće interdentalno i uzduž linije marginalne gingive, Philips Sonicare četkice omogućuju efikasnije uklanjanje dentobakterijskog plaka u poređenju sa običnom manuelnom četkicom za zube.
dr. sci. spec. Neda Perunović specijalista parodontologije i oralne medicine
,,Održavanje oralne higijene je jedan od aspekata zdravstvene kulture, a naš zadatak je kontinuirana edukacija pacijenata o važnosti pravilnog održavanja iste. Adekvatna higijena zuba je važna jer obezbeđuje zdravlje zuba i desni i sprečava nastanak njihovih oboljenja. Najbolja prevencija je pravilno i dovoljno često pranje zuba, dok je izbor četkice za zube vrlo važan. Philips Sonicare četkicu pokreće napredna, klinički dokazana sonična tehnologija koja sa čak 62.000 pokreta u minuti omogućava optimalno i efikasno uklanjanje naslaga sa zuba. Preporučila bih je zbog izuzetno jednostavnog korišćenja sa jedne strane, a sa druge – mnogo važnije, efikasnog uklanjanja naslaga sa zuba na nežan način, što je imperativ u oralnoj higijeni.“
Dr.med.dent Ana Badovinac
Philips Sonicare četkice za zube klinički dokazano
pomažu različitim grupama pacijenata u održavanju oralnog zdravlja
Oboljenja parodoncijuma
Ortodontski pacijenti
Deca
Implanto-protetska rehabilitacija
Hiperpigmentacija
Posebne grupe pacijenata (trudnice, dijabetičari, osobe sa srčanim oboljenjima)
Philips Sonicare Vaš partner u edukaciji pacijenata
Zajedno podižemo svest o važnosti oralne higijene.
Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.
