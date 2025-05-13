Pojmovi za pretragu

Efikasne protiv naslaga, nežne prema desnima

Nega bez kompromisa

Jedna zamenska glava za potpunu negu

A3 Premium All-in-One

Do 20x bolje uklanjanje naslaga čak i na teško dostupnim područjima¹, do 100% smanjenje mrlja² i do 15 puta zdravije desni za samo 2 nedelje.³

  • Bela
    Bela
  • Crna
    Crna
Philips Sonicare zamenske glave precizno su dizajnirane i klinički testirane

Prodire do teško dostupnih mesta

Otkrijte vrhunsku moć čišćenja soničnih četkica za zube Philips Sonicare. Sa 62.000 pokreta u minuti, sonične vibracije stvaraju mikro mehuriće i usmeravaju tečnost između zuba i duž linije desni

Keep brushing your best with BrushSync

Preporučuje se zamena na svaka 3 meseca.

BrushSync tehnologija prati koliko često i koliko snažno perete zube, i podseća vas kada je vreme za zamenu glave četkice.

Odgovara svim Philips Sonicare drškama¹

Sve glave četkica Philips Sonicare kompatibilne su sa svim Philips Sonicare električnim četkicama za zube¹. Jednostavno se postavljaju i skidaju klikom – za lako čišćenje ili zamenu.

Trust only the original for proven oral care

Verujte samo originalnim zamenskim glavama za najbolju negu.

Kao broj 1 među preporučenim električnim četkicama, Philips Sonicare nudi klinički testirane zamenske glave dizajnirane za vrhunske rezultate. Samo originalne Philips Sonicare zamenske glave savršeno pristaju na vašu dršku – pružajući najbolji kvalitet, sigurnost i efikasnost.

Pregledajte sve dostupne zamenske glave četkica

Izaberite zamensku glavu četkice prema svojim potrebama – bilo da vam je prioritet uklanjanje mrlja sa zuba, dubinsko čišćenje ili nežna nega sa mekanim vlaknima za osetljive desni.

5 razloga za menjanje Philips Sonicare zamenskih glava

  • Za najbolje rezultate, glavu četkice menjajte na svakih 3 meseca.

    Kao i same četkice, i zamenske glave s vremenom gube efikasnost. Preporučuje se da se menjaju na svakih 3 meseca kako biste osigurali maksimalno uklanjanje naslaga i optimalnu negu desni. Istrošena glava četkice ne pruža jednako temeljno čišćenje, čak i ako vizuelno izgleda neoštećeno.

  • Znajte tačno kada je vreme za zamenu

    Naše pametne glave četkice rade sa kompatibilnim drškama kako bi pratile upotrebu i podsećale vas kada je vreme za zamenu. Bez nagađanja – samo osećaj svežine i čistoće, svaki put.

  • Dizajnirano za temeljno čišćenje i zdravije desni.

    Napredni dizajn vlakana zamenske glave Sonicare i jedinstveni efekat mikro mehurića pomažu u čišćenju teško dostupnih područja i duž linije desni – tamo gde se naslage najviše zadržavaju. To je čistoća koju možete osetiti i nega koju bi vaš stomatolog odobrio.

  • Premium zamenske glave za sve vaše potrebe.

    Bilo da vam je fokus na uklanjanju naslaga, nezi desni ili izbeljivanju – naša linija premium zamenskih glava nudi pravo rešenje. Svaka je pažljivo dizajnirana za specifične ciljeve oralnog zdravlja, kako biste dobili personalizovanu negu pri svakom pranju zuba.

  • Samo originalni nastavci donose razliku koju pruža Sonicare.

    Samo su Philips Sonicare zamenske glave dizajnirane da savršeno pristaju vašoj dršci – za optimalne rezultate, sigurnost i udobnost. Za vrhunsku čistoću i zdravije desni, verujte onima koje su klinički testirane i preporučene od strane stručnjaka.

Care for your teeth. And the planet.

Održivost

100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸

Napomene

1 u poređenju sa običnom četkicom za zube
2 u laboratorijskom testu u poređenju sa običnom četkicom za zube
3 u načinu rada White u poređenju sa običnom četkicom za zube

