Verujte samo originalnim zamenskim glavama za najbolju negu.
Kao broj 1 među preporučenim električnim četkicama, Philips Sonicare nudi klinički testirane zamenske glave dizajnirane za vrhunske rezultate. Samo originalne Philips Sonicare zamenske glave savršeno pristaju na vašu dršku – pružajući najbolji kvalitet, sigurnost i efikasnost.
Pregledajte sve dostupne zamenske glave četkica
Izaberite zamensku glavu četkice prema svojim potrebama – bilo da vam je prioritet uklanjanje mrlja sa zuba, dubinsko čišćenje ili nežna nega sa mekanim vlaknima za osetljive desni.
5 razloga za menjanje Philips Sonicare zamenskih glava
Za najbolje rezultate, glavu četkice menjajte na svakih 3 meseca.
Kao i same četkice, i zamenske glave s vremenom gube efikasnost. Preporučuje se da se menjaju na svakih 3 meseca kako biste osigurali maksimalno uklanjanje naslaga i optimalnu negu desni. Istrošena glava četkice ne pruža jednako temeljno čišćenje, čak i ako vizuelno izgleda neoštećeno.
Znajte tačno kada je vreme za zamenu
Naše pametne glave četkice rade sa kompatibilnim drškama kako bi pratile upotrebu i podsećale vas kada je vreme za zamenu. Bez nagađanja – samo osećaj svežine i čistoće, svaki put.
Dizajnirano za temeljno čišćenje i zdravije desni.
Napredni dizajn vlakana zamenske glave Sonicare i jedinstveni efekat mikro mehurića pomažu u čišćenju teško dostupnih područja i duž linije desni – tamo gde se naslage najviše zadržavaju. To je čistoća koju možete osetiti i nega koju bi vaš stomatolog odobrio.
Premium zamenske glave za sve vaše potrebe.
Bilo da vam je fokus na uklanjanju naslaga, nezi desni ili izbeljivanju – naša linija premium zamenskih glava nudi pravo rešenje. Svaka je pažljivo dizajnirana za specifične ciljeve oralnog zdravlja, kako biste dobili personalizovanu negu pri svakom pranju zuba.
Samo originalni nastavci donose razliku koju pruža Sonicare.
Samo su Philips Sonicare zamenske glave dizajnirane da savršeno pristaju vašoj dršci – za optimalne rezultate, sigurnost i udobnost. Za vrhunsku čistoću i zdravije desni, verujte onima koje su klinički testirane i preporučene od strane stručnjaka.
Održivost
100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷
Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸
Saznajte više o Philips Sonicare četkicama za zube