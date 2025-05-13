Za najbolje rezultate, glavu četkice menjajte na svakih 3 meseca.

Kao i same četkice, i zamenske glave s vremenom gube efikasnost. Preporučuje se da se menjaju na svakih 3 meseca kako biste osigurali maksimalno uklanjanje naslaga i optimalnu negu desni. Istrošena glava četkice ne pruža jednako temeljno čišćenje, čak i ako vizuelno izgleda neoštećeno.