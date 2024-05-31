2 godine garancije
Pakovanje od 2
Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Pranje zuba prilagođeno deci
Standardna glava četkice Philips Sonicare For Kids ima posebno oblikovan profil koji je prilagođen zubima dece od 7 godina naviše i mekim vlaknima koja nežno čiste. Osim toga, zadnji deo glave čestice je od gume, što pranje zuba čini bezbednijim i prijatnijim. Glava četkice je dostupna i u manjoj, kompaktnoj veličini za decu uzrasta od 3 godine i naviše.
Klinički je dokazano da glava četkice Philips Sonicare Za decu znatno bolje uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Zaštitite decu od karijesa i održavajte dobro zdravlje zuba.
Naša sonična četkica daje maksimum u ograničenom vremenu koje dete provede u pranju zuba, jer ih podstiče na zdrave navike i usavršava tehniku pranja zuba.
5.0
od 5
62
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
urbanist
31/05/2024
Україна
Чудовий виріб!
Завдяки компактному розміру прекрасно підходять дітям.
Prednosti
якість
Mane
ціна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
LIRm
31/05/2024
Україна
Чудовий вибір
Дитина з радістю користується цією щіткою, застосунком для неї
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
DNS777UA
27/05/2024
Україна
Очень удобно использовать детям. Качество хорошее
Рекомендую детям от 7-12 лет. Детям нравится. Чистка происходит качественней обычной щётки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube