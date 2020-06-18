ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
  • Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*

Obustavljeno

Philips Sonicare W Optimal WhiteStandardne glave za soničnu četkicu za zube

HX6062/10

4.9

| (300) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*

Glava četkice za zube W2 Optimal White savršena je za one koji žele više od dubinskog čišćenja, što podrazumeva uklanjanje površinskih mrlja za dostizanje blistavo belog osmeha. Ova glava četkice je ujedno savršena za održavanje blistavosti zuba između tretmana profesionalnog izbeljivanja

Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Series 5300

Series 5300
Punjiva četkica za zube

HX710A

HX7108/02

Series 5300

Series 5300
Punjiva četkica za zube

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Punjiva četkica za zube

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Punjiva četkica za zube

HX711A

HX7110/01

Napredno čišćenje za uklanjanje mrlja i belje zube

Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*

  • Pakovanje od 2 komada

  • Standardna veličina

  • Postavljanje „na klik“

  • Uparivanje u BrushSync režimu

Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Gusto postavljena vlakna visokog kvaliteta uklanjaju do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

Vlakna dijamantskog oblika garantuju 100% belje zube za 1 nedelju

Vlakna dijamantskog oblika garantuju 100% belje zube za 1 nedelju

Jastuče za uklanjanje mrlja na glavi četkice DiamondClean sačinjeno je od gustih vlakana u obliku dijamanta i uklanjaju površinske mrlje od hrane i pića. Primetićete da vam je osmeh belji do 100%* za samo 7 dana.

Automatski izbor optimalnog režima za vrhunske rezultate**

Automatski izbor optimalnog režima za vrhunske rezultate**

Zahvaljujući našoj funkciji uparivanja u BrushSync™ režimu**, uvek ćete postići najbolje moguće čišćenje. Glava četkice Philips Sonicare W2 Optimal White sinhronizuje se sa drškama četkice Philips Sonicare** sa podrškom za BrushSync™ izborom optimalnog režima za pranje zuba i nivoa intenziteta za izuzetno izbeljivanje. Sve što treba da uradite je da počnete da perete.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

300

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

18/06/2020

България

България

Супер са!

Накрайниците са най-добрите за звуковите четки на Филипс, не бих използвала други!

Prednosti

Чистят перфектно, зъбите са по-близо, гладки и със здрави венци.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Date of Use 2019-12-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Date of Use 2019-12-18

05/08/2026

România

România

Recomand

Minunate chiar si pentru o persoana mai in varsta, ca mine, cu probleme de paradontoza si mai multe lucrari mai vechi.

Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6066/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2026-07-28

Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6066/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2026-07-28

09/06/2026

România

România

Verifikovani kupac

Produs de inalta calitate

Podusul este excelent pentru periutele Philips sonicare.Curata eficient dantura!

Prednosti

Caliatea produsuli

Mane

-------

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2024-07-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2024-07-01

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. Uparivanje u BrushSync™ režimu je kompatibilno samo sa Philips Sonicare drškama četkice sa podrškom za BrushSync™