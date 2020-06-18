2 godine garancije
Obustavljeno
Do 100% belji zubi za samo jednu nedelju*
Glava četkice za zube W2 Optimal White savršena je za one koji žele više od dubinskog čišćenja, što podrazumeva uklanjanje površinskih mrlja za dostizanje blistavo belog osmeha. Ova glava četkice je ujedno savršena za održavanje blistavosti zuba između tretmana profesionalnog izbeljivanja
Pakovanje od 2 komada
Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Uparivanje u BrushSync režimu
Gusto postavljena vlakna visokog kvaliteta uklanjaju do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.
Jastuče za uklanjanje mrlja na glavi četkice DiamondClean sačinjeno je od gustih vlakana u obliku dijamanta i uklanjaju površinske mrlje od hrane i pića. Primetićete da vam je osmeh belji do 100%* za samo 7 dana.
Zahvaljujući našoj funkciji uparivanja u BrushSync™ režimu**, uvek ćete postići najbolje moguće čišćenje. Glava četkice Philips Sonicare W2 Optimal White sinhronizuje se sa drškama četkice Philips Sonicare** sa podrškom za BrushSync™ izborom optimalnog režima za pranje zuba i nivoa intenziteta za izuzetno izbeljivanje. Sve što treba da uradite je da počnete da perete.
4.9
od 5
300
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Vivanova
18/06/2020
България
Супер са!
Накрайниците са най-добрите за звуковите четки на Филипс, не бих използвала други!
Prednosti
Чистят перфектно, зъбите са по-близо, гладки и със здрави венци.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Date of Use 2019-12-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Date of Use 2019-12-18
Chiriaca Ionescu
05/08/2026
România
Recomand
Minunate chiar si pentru o persoana mai in varsta, ca mine, cu probleme de paradontoza si mai multe lucrari mai vechi.
Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6066/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2026-07-28
Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6066/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2026-07-28
Natura67
09/06/2026
România
Deo promocije
Verifikovani kupac
Produs de inalta calitate
Podusul este excelent pentru periutele Philips sonicare.Curata eficient dantura!
Prednosti
Caliatea produsuli
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2024-07-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2024-07-01
Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
Uparivanje u BrushSync™ režimu je kompatibilno samo sa Philips Sonicare drškama četkice sa podrškom za BrushSync™