HX7108/02
Napredna nega za belje zube
Primetni rezultati nadohvat ruke, sa beljim zubima i do 7 puta boljim uklanjanjem naslaga*. Uz našu tehnologiju Sonicare nove generacije za moćno, ali nežno čišćenje, čak i na teško dostupnim mestima.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Belji zubi su nadohvat ruke sa centralnim jastučićem za uklanjanje mrlja ove W glave četkice za izbeljivanje. Vlakna u obliku dijamanta dizajnirana su tako da povećaju kontakt sa površinom i efikasnije uklone mrlje. Takođe koristi gusto raspoređena vlakna da ukloni 7 puta više naslaga od obične četkice za zube, pružajući istovremeno celim vašim ustima osvežavajuće čišćenje.
Ova električna četkica za zube koristi našu tehnologiju Sonicare nove generacije koja pruža naše najpouzdanije i najdoslednije pranje zuba, za odlične rezultate svaki put. Motor automatski prilagođava snagu, tako da nema pada u performansama kada dosegnete teže dostupna mesta. Uživajte u nežnom, ali efikasnom čišćenju zuba i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.
Lako je prejako prati zube, pa ova Philips Sonicare četkica za zube ima pametni optički senzor koji detektuje prekomerni pritisak. Senzor vas obaveštava ako preterujete putem haptičkih vibracija. Smanjite pritisak i vaše desni će ostati zaštićene!
Unapredite čišćenje sa 2 podešavanja za pranje. Bilo da želite malo energičnije ili nežno čišćenje, izaberite jedno od dva podešavanja intenziteta.
Naša putna torbica omogućava vam da ponesete uređaj sa sobom. Dovoljno je čvrsta da vaša Sonicare četkica za zube bude bezbedna, a opet dovoljno kompaktna da stane u svaku torbu, što je čini savršenim pratiocem na putovanjima.
Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 20 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.
Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.
Doživite do 21 dan redovnog pranja zuba nakon jednog punjenja. Unosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.
