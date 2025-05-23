Pojmovi za pretragu

Električne četkice za zube
  • Napredna nega za belje zube Napredna nega za belje zube Napredna nega za belje zube

    Philips Sonicare Series 5300 Punjiva četkica za zube

    HX7108/02

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Napredna nega za belje zube

    Primetni rezultati nadohvat ruke, sa beljim zubima i do 7 puta boljim uklanjanjem naslaga*. Uz našu tehnologiju Sonicare nove generacije za moćno, ali nežno čišćenje, čak i na teško dostupnim mestima.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Dostupno kod:

    Philips Sonicare Series 5300 Punjiva četkica za zube

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Serija 5000

    Napredna nega za belje zube

    Nežno uklanja 7 puta više naslaga*

    • Uklanja 7 puta više naslaga*
    • Superiorno uklanjanje mrlja i belji zubi
    • Tehnologija Sonicare nove generacije
    • Senzor pritiska
    • 1 režim pranja, 2 intenziteta
    Superiorno uklanjanje naslaga i belji zubi

    Superiorno uklanjanje naslaga i belji zubi

    Belji zubi su nadohvat ruke sa centralnim jastučićem za uklanjanje mrlja ove W glave četkice za izbeljivanje. Vlakna u obliku dijamanta dizajnirana su tako da povećaju kontakt sa površinom i efikasnije uklone mrlje. Takođe koristi gusto raspoređena vlakna da ukloni 7 puta više naslaga od obične četkice za zube, pružajući istovremeno celim vašim ustima osvežavajuće čišćenje.

    Tehnologija Sonicare nove generacije

    Tehnologija Sonicare nove generacije

    Ova električna četkica za zube koristi našu tehnologiju Sonicare nove generacije koja pruža naše najpouzdanije i najdoslednije pranje zuba, za odlične rezultate svaki put. Motor automatski prilagođava snagu, tako da nema pada u performansama kada dosegnete teže dostupna mesta. Uživajte u nežnom, ali efikasnom čišćenju zuba i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

    Dodatna podrška za zaštitu desni

    Dodatna podrška za zaštitu desni

    Lako je prejako prati zube, pa ova Philips Sonicare četkica za zube ima pametni optički senzor koji detektuje prekomerni pritisak. Senzor vas obaveštava ako preterujete putem haptičkih vibracija. Smanjite pritisak i vaše desni će ostati zaštićene!

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Unapredite čišćenje sa 2 podešavanja za pranje. Bilo da želite malo energičnije ili nežno čišćenje, izaberite jedno od dva podešavanja intenziteta.

    Nosite negu sa sobom bilo gde

    Nosite negu sa sobom bilo gde

    Naša putna torbica omogućava vam da ponesete uređaj sa sobom. Dovoljno je čvrsta da vaša Sonicare četkica za zube bude bezbedna, a opet dovoljno kompaktna da stane u svaku torbu, što je čini savršenim pratiocem na putovanjima.

    Vođene sesije pranja zuba

    Vođene sesije pranja zuba

    Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 20 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.

    Uvek perite zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Uvek perite zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.

    21 dan redovnog pranja zuba

    21 dan redovnog pranja zuba

    Doživite do 21 dan redovnog pranja zuba nakon jednog punjenja. Unosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoko
      Za bolje čišćenje
      Nisko
      Za osetljive zube i desni

    • Napajanje

      Napon
      100-240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      21 dana
      Tip baterije
      Litijum-jonska
      Potrošnja energije
      Pripravnost bez displeja <0,5 W

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Bela

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Indikator baterije
      Osvetljena ikona pokazuje vek trajanja baterije
      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Tajmer
      BrushPacer i SmartTimer

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 punjiva četkica za zube 5300
      Glava četkice
      1 W Optimal White
      Putna torbica
      1
      Punjač
      1

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      Do 7 puta efikasnije*
      Brzina
      62.000 poteza četkice u minuti

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje

    • Tehnologija pametnih senzora

      Povratne informacije o jačini pritiska
      Vibracije i zvuk pulsiranja
      Podsetnik za zamenu
      Podsetnik za zamenu glave četkice vas obaveštava kada treba da zamenite glavu četkice

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.
    Clippin

    Pronađite rezervni deo ili dodatak

    Idi na delove i dodatke

    Dodaci

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • U odnosu na običnu četkicu za zube.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.