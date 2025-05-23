Tehnologija Sonicare nove generacije

Ova električna četkica za zube koristi našu tehnologiju Sonicare nove generacije koja pruža naše najpouzdanije i najdoslednije pranje zuba, za odlične rezultate svaki put. Motor automatski prilagođava snagu, tako da nema pada u performansama kada dosegnete teže dostupna mesta. Uživajte u nežnom, ali efikasnom čišćenju zuba i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.