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  • Glatko brijanje celog tela
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  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
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  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela
  • Glatko brijanje celog tela

2 + 1 produžena garancija

Obustavljeno

Bodygroom series 5000Vodootporni aparat za brijanje dlačica na telu

BG5020/15

4.5
| (224) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje celog tela
Serija 5000 će se efikasno izboriti sa svim dlačicama uz prijatan osećaj na koži. Bez obzira na to da li brijete grudi ili nepristupačna mesta poput leđa, možete da se oslonite na ovaj aparat za brijanje koji je prilagođen koži ili na češljeve za podrezivanje na 3, 5 ili 7 mm.
Pogledajte sve prednosti
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Veoma dugački nastavak za leđa koji je namenjen za teško pristupačna mesta

Glatko brijanje celog tela

  • Aparat za brijanje prilagođen koži

  • 3 češlja „na klik“, 3, 5, 7 mm

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Nastavak za brijanje leđa

Uklanjanje malja sa celog tela uz zaštitu

Sada možete pouzdano podrezati i obrijati dlačice svuda na telu pomoću jedne alatke. Ovaj Philips trimer za celo telo za muškarce ima 3 različite postavke dužine podrezivanja dlačica, za glatke, ravnomerne rezultate na leđima, ramenima, grudima, stomaku, pazuhu, preponama i nogama.

Štiti kožu tokom brijanja ili podrezivanja

Štiti kožu tokom brijanja ili podrezivanja

Aparat za brijanje dlačica na telu za muškarce napravljen tako da hvata kratke, dugačke i guste dlačice u jednom potezu. Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina.

Podrezuje dlačice u svim pravcima

Podrezuje dlačice u svim pravcima

Sistem za brijanje dolazi sa 3 odvojiva češlja za dužine od 3 mm, 5 mm i 7 mm, odnosno možete da ga koristite bez češlja za glatkije rezultate. Pripremno podrezivanje se preporučuje za gušće dlačice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

224

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

16/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod!

Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

04/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 