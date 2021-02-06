2 godine garancije
Obustavljeno
Aparat za brijanje prilagođen koži
3 češlja „na klik“, 3, 5, 7 mm
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Nastavak za brijanje leđa
Sada možete pouzdano podrezati i obrijati dlačice svuda na telu pomoću jedne alatke. Ovaj Philips trimer za celo telo za muškarce ima 3 različite postavke dužine podrezivanja dlačica, za glatke, ravnomerne rezultate na leđima, ramenima, grudima, stomaku, pazuhu, preponama i nogama.
Aparat za brijanje dlačica na telu za muškarce napravljen tako da hvata kratke, dugačke i guste dlačice u jednom potezu. Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina.
Sistem za brijanje dolazi sa 3 odvojiva češlja za dužine od 3 mm, 5 mm i 7 mm, odnosno možete da ga koristite bez češlja za glatkije rezultate. Pripremno podrezivanje se preporučuje za gušće dlačice.
4.5
od 5
224
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
KrunoOs
16/07/2018
Hrvatska
Izvrstan proizvod!
Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
hump1
04/07/2018
Hrvatska
odličan proizvod
Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.