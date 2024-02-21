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  • Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*
  • Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*
  • Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*
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  • Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*
  • Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*

Philips Sonicare Za decuKompaktne glave za soničnu četkicu za zube

HX6032/33

4.9
| (80) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*
Glava četkice Sonicare Za decu je savršena za mala usta sa zubima koji rastu. Ona je kompatibilna isključivo sa električnom četkicom za zube Za decu, a zajedno pružaju bezbedno i prijatnije iskustvo koje je zabavno za decu i pomaže im da steknu dobre navike.
Pogledajte sve prednosti

Čišćenje i zaštita zuba koji rastu za uzrast od 3 godine naviše

Nadmoćno čišćenje za svega nekoliko sekundi.*

  • Pakovanje od 2

  • Kompaktna veličina

  • Postavljanje „na klik“

  • Pranje zuba prilagođeno deci

Od 3 godine naviše

Od 3 godine naviše

Standardna glava četkice Philips Sonicare Za decu ima posebno oblikovan profil koji je prilagođen zubima dece od 3 godine naviše i mekim vlaknima koja nežno čiste. Osim toga, zadnji deo glave četkice je od gume, što pranje zuba čini bezbednijim i prijatnijim. Glava četkice je dostupna i u većoj, standardnoj veličini za decu uzrasta od 7 godina i naviše.

Nadmoćna funkcija čišćenja daje maksimum u svakoj sekundi

Nadmoćna funkcija čišćenja daje maksimum u svakoj sekundi

Naša sonična četkica daje maksimum u ograničenom vremenu koje dete provede u pranju zuba, jer ih podstiče na zdrave navike i usavršava tehniku pranja zuba.

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

80

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

19/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

16/03/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična zobna ščetka

Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni

Prednosti

Da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube