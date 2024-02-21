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Pakovanje od 2
Kompaktna veličina
Postavljanje „na klik“
Pranje zuba prilagođeno deci
Standardna glava četkice Philips Sonicare Za decu ima posebno oblikovan profil koji je prilagođen zubima dece od 3 godine naviše i mekim vlaknima koja nežno čiste. Osim toga, zadnji deo glave četkice je od gume, što pranje zuba čini bezbednijim i prijatnijim. Glava četkice je dostupna i u većoj, standardnoj veličini za decu uzrasta od 7 godina i naviše.
Naša sonična četkica daje maksimum u ograničenom vremenu koje dete provede u pranju zuba, jer ih podstiče na zdrave navike i usavršava tehniku pranja zuba.
Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.
4.9
od 5
80
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dulence
21/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Dobi10
16/03/2022
Slovenija
Odlična zobna ščetka
Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube