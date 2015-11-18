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  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
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  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
  • Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.

Obustavljeno

Philips Sonicare ProResultsStandardne glave za soničnu četkicu za zube

HX6012/07

4.7
| (160) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.
Budući da je jedna od naših najprepoznatljivijih glava četkice, Philips Sonicare ProResults je savršena za postojeće ili nove korisnike četkice Sonicare koji priželjkuju autentično iskustvo čišćenja četkicom Sonicare i neverovatan kvalitet.
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Kompatibilni proizvodi
2100 Series

2100 Series
Sonična električna četkica za zube

HX365W1

HX3651/13

2100 Series

2100 Series
Sonična električna četkica za zube

HX365SR

HX3651/11

Vrhunske performanse i nenadmašni kvalitet

Vrhunske performanse.* Garantovani kvalitet.

  • Pakovanje od 2

  • Standardna veličina

  • Postavljanje „na klik“

  • Temeljna oralna higijena

Optimizovane performanse četkice Philips Sonicare

Optimizovane performanse četkice Philips Sonicare

Ova glava četkice Philips Sonicare ima profil posebnog oblika koji se prirodno prilagođava obliku zuba i čisti teško pristupačna mesta.

Odstranjuje do 2 puta više plaka u odnosu na običnu četkicu za zube

Odstranjuje do 2 puta više plaka u odnosu na običnu četkicu za zube

Ova glava četkice odstranjuje do 2 puta više plaka u odnosu na običnu četkicu za zube

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija

Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

160

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

18/11/2015

Slovenija

Slovenija

Izjemen izdelek!

Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

18/02/2021

България

България

Verifikovani kupac

Добра почистваща площ

Малък живот на батерията. Няма калъф. Два пъти зареждане в седмицата.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Prednosti

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube