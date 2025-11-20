XW3193/11
Manje napora, brže uklanjanje fleka
Da li vam je teško da održavate dom bez fleka, posebno kada imate decu i kućne ljubimce? Philips čistač mrlja serije 3000 trenutno uklanja širok spektar mrlja i fleka pomoću profesionalne formule deterdženta.Pogledajte sve pogodnosti
Sofa, dušek, tepih ili sedište automobila. Nastavak 3-u-1 uklanja mrlje sa najrazličitijih mekih površina.
Manje brinite o deci koja se igraju na sofi! Snažan motor efikasno uklanja širok spektar mrlja.
Profesionalna formula deterdženta, Philips Stain Remover, i velika usisna snaga uklanjaju tvrdokorne fleke i pružaju dodatnu svežinu.
Šira putanja čišćenja za 67%¹ brže čišćenje velikih površina, kao što su tepisi.
Intuitivni LED ekran vas lako vodi kroz proces čišćenja fleka i obaveštava vas kada je potrebna zamena rezervoara za vodu ili kada je u toku funkcija odloženog isključivanja.
Nema potrebe da ručno čistite crevo. Samo stavite poklopac na nastavak i pritisnite dugme da biste isprali prljavštinu iz creva.
Sa visinom od samo 32,5 cm, lak je za odlaganje čak i u malim ormarima.
Sa 6,5 metara od utikača do nastavka, čistite duže bez promene položaja.
PowerCyclone Aqua osigurava da čistite čistom vodom sa dodatkom deterdženta iz jednog rezervoara, dok se prljava voda preusmerava i isporučuje u drugi rezervoar za vodu.
