    Serija 3000 Čistač mrlja

    XW3193/11

    Da li vam je teško da održavate dom bez fleka, posebno kada imate decu i kućne ljubimce? Philips čistač mrlja serije 3000 trenutno uklanja širok spektar mrlja i fleka pomoću profesionalne formule deterdženta.

    Serija 3000 Čistač mrlja

    Stručno očišćen tapacirung u manje poteza

    • Čisti različite meke površine
    • Uklanja mrlje, fleke i prosipanja
    • Pruža dodatnu svežinu
    • Lak za odlaganje čak i u malim ormarima
    • Široka četka za brže čišćenje većih površina
    Čisti različite meke površine

    Čisti različite meke površine

    Sofa, dušek, tepih ili sedište automobila. Nastavak 3-u-1 uklanja mrlje sa najrazličitijih mekih površina.

    Uklanja mrlje, fleke i prosipanja

    Uklanja mrlje, fleke i prosipanja

    Manje brinite o deci koja se igraju na sofi! Snažan motor efikasno uklanja širok spektar mrlja.

    Pruža dodatnu svežinu

    Pruža dodatnu svežinu

    Profesionalna formula deterdženta, Philips Stain Remover, i velika usisna snaga uklanjaju tvrdokorne fleke i pružaju dodatnu svežinu.

    Široka četka za čišćenje većih površina

    Široka četka za čišćenje većih površina

    Šira putanja čišćenja za 67%¹ brže čišćenje velikih površina, kao što su tepisi.

    Pametni kontrolni ekran

    Pametni kontrolni ekran

    Intuitivni LED ekran vas lako vodi kroz proces čišćenja fleka i obaveštava vas kada je potrebna zamena rezervoara za vodu ili kada je u toku funkcija odloženog isključivanja.

    Automatsko čišćenje

    Automatsko čišćenje

    Nema potrebe da ručno čistite crevo. Samo stavite poklopac na nastavak i pritisnite dugme da biste isprali prljavštinu iz creva.

    Kompaktan za odlaganje

    Kompaktan za odlaganje

    Sa visinom od samo 32,5 cm, lak je za odlaganje čak i u malim ormarima.

    Duža upotreba bez pomeranja

    Duža upotreba bez pomeranja

    Sa 6,5 metara od utikača do nastavka, čistite duže bez promene položaja.

    Čisti samo čistom vodom

    Čisti samo čistom vodom

    PowerCyclone Aqua osigurava da čistite čistom vodom sa dodatkom deterdženta iz jednog rezervoara, dok se prljava voda preusmerava i isporučuje u drugi rezervoar za vodu.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Nivo buke (standardno)
      81 dB
      Napon
      220–240 V
      Frekvencija
      50–60 Hz
      Garancija
      2 godine
      Proizvod sa baterijom
      Ne

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      26,2 cm
      Širina proizvoda
      39,7 cm
      Visina proizvoda
      32,3 cm
      Dužina pakovanja
      29,3 cm
      Širina ambalaže
      45,7 cm
      Visina ambalaže
      35,7 cm
      Težina ambalaže
      7,114 kg
      Težina proizvoda
      6,628 kg

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      400 W

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

    • ¹U poređenju sa standardnim 3-u-1 nastavkom.
