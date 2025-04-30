ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Skica strane sa priključcima
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Skica strane sa priključcima
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Komentari

1 nagrada

Nizak profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.

Sa tehnologijom obuhvatajućeg zvuka i izuzetno kompaktnim bežičnim niskotoncem, ovaj supertanki soundbar će ispuniti prostoriju zvukom bez zauzimanja puno mesta. Savršeno se uklapa sa Ambilight televizorima radi podizanja nivoa uzbuđenja šta god da gledate.

Pogledajte sve prednosti

Nizak profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.

  • 2.1-kanalni bežični niskotonac

  • 320 W maks. HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka, dok izuzetno kompaktni bežični niskotonac dodaje impresivnu težinu efektima i muzici. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.

Ultra-tanki dizajn, savršen za niske Ambilight televizore

Ultra-tanki dizajn, savršen za niske Ambilight televizore

Ovaj soundbar ima profil od samo 37 mm: staje čak i ispod Ambilight televizora sa nižim postoljima, a odvojivi nosači za zid (priloženi) vam daju opcije. Ultra-kompaktni, snažni niskotonac lako se uklapa i možete da ga postavite vertikalno ili horizontalno.

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Slika TPV_PBTAWARD70

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.5

od 5

2

Komentari

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2025-03-30

Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2026-01-22

Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2026-01-22

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana