TAB6309/10
Nizak profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.
Sa tehnologijom obuhvatajućeg zvuka i izuzetno kompaktnim bežičnim niskotoncem, ovaj supertanki soundbar će ispuniti prostoriju zvukom bez zauzimanja puno mesta. Savršeno se uklapa sa Ambilight televizorima radi podizanja nivoa uzbuđenja šta god da gledate.
2.1-kanalni bežični niskotonac
320 W maks. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 kanala i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka, dok izuzetno kompaktni bežični niskotonac dodaje impresivnu težinu efektima i muzici. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.
Ovaj soundbar ima profil od samo 37 mm: staje čak i ispod Ambilight televizora sa nižim postoljima, a odvojivi nosači za zid (priloženi) vam daju opcije. Ultra-kompaktni, snažni niskotonac lako se uklapa i možete da ga postavite vertikalno ili horizontalno.
DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.
Nagrade
3.5
od 5
2
Komentari
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2025-03-30
Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2026-01-22
Ova recenzija je napisana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2026-01-22