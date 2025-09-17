Pojmovi za pretragu

The One 4K Ambilight TV
reviews

The One

„The One“ na koji bi trebalo da obratite pažnju

  • 43 inč
    43 inč
  • 50 inč
    50 inč
  • 55 inč
    55 inč
  • 65 inč
    65 inč
  • 75 inč
    75 inč
  • 85 inč
    85 inč

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Pogledajte sve modele

The One koji pruža sve.

U redu je biti sumnjičav. Ali The One zaista ima sve što vam treba. Zadivljujuća 4K slika? Da. QLED? Naravno. Plus, P5 obrada slike, mogućnosti za gejming nove generacije i Ambilight. A to je samo početak. Upoznajte svoj sledeći TV.

Select option:
  • 43 inč
    43 inč
  • 50 inč
    50 inč
  • 55 inč
    55 inč
  • 65 inč
    65 inč
  • 75 inč
    75 inč
  • 85 inč
    85 inč
Standardna fotografija proizvoda Fotografija proizvoda s prednje strane

QLED ekran

Pokreću ga nanokristali

Tradicionalni LED televizori propuštaju svetlost kroz filtere za boje koji umanjuju živopisnost slike. QLED televizori su drugačiji. Oni koriste sloj sićušnih nanokristala koji zasvetle kada ih svetlost pogodi kako bi proizveli intenzivno živopisne boje i čistiju sliku.

P5 procesor slike

Održavanje realističnosti

Kao vrhunski perfekcionista, P5 čip analizira svaki kadar, intenzivirajući boje, pojačavajući kontrast, izoštravajući detalje, uglačavajući pokrete i poboljšavajući rezoluciju bilo kog izvora do veličanstvenog 4K.

Ambilight

Originalno. Integrisano. Imerzivno.

Zavirite na poleđinu televizora The One i pronaći ćete ugrađene LED diode. Savršeno sinhronizovane sa onim što je na ekranu, one projektuju raznobojnu svetlost na zid i ispunjavaju sobu atmosferom onoga što gledate – transformišući doživljaj gledanja televizije, zauvek.

User guide Product sheet
Promotivna slika

Jedini televizor sa ugrađenim osvetljenjem pozadi

Zamislite. Integrisano LED svetlo koje reaguje na sve što gledate, dok vas uranja u oreol boja. Ambilight menja sve: sada će ekran izgledati veći, uvlačeći vas dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kada ga doživite, nikada više nećete poželeti drugi televizor bez njega.

Promotivna slika

Definisana oštrina i živopisnost slike uz 4K QLED

Živopisne boje. Izuzetno oštre scene. Najfinija prezentacija savršene slike. Uz 4K (UHD) rezoluciju, ovo je Ambilight TV koji podržava sve HDR formate. Svaki neverovatni trenutak, taman ili svetao, reprodukovan ili strimovan, možete da se prepustite svakom detalju scenu za scenom.

Promotivna slika

Verujte svojim očima uz Philips P5 Picture Engine

Samo zamislite. Detalji sa izraženijom dubinom. Neverovatno živopisne boje. Izuzetno realistične nijanse kože. Uz tako glatko, prirodno kretanje i kristalno jasnu sliku, imate osećaj kao da ste i sami tamo, u tom trenutku. Otvorite oči, probudite čula i osetite razliku.

Promotivna slika

DTS:X za obuhvatajući 3D doživljaj zvuka

DTS:X zaista pravi razliku, sa zvukom toliko stvarnim da ga možete osetiti. Sa 3D audio tehnologijom koja dodaje novu dimenziju, zvuk se slobodno kreće svuda oko vas kako biste dublje uronili u trenutak.

Promotivna slika

Podignite gejming na novi nivo

Od strastvenih ljubitelja džojstika do najposvećenijih gejmera, sve se vrti oko izuzetno dinamičnog doživljaja igranja i grafike koja ne preskače nijedan frejm. Sa VRR od 144 Hz, HDMI 2.1, ultra-niskim kašnjenjem i tehnologijom Freesync Premium, sve je tu za glatkije igranje. A uz Ambilight režim za igre, vreme je da uronite još dublje u akciju.

Philips soundbar zvučnici sa The One televizorima

Philips soundbar zvučnici

Da li ste spremni za bioskopski zvuk?

Naravno, The One zvuči odlično čim ga izvadite iz kutije. Ali za efekte od kojih podrhtavaju kosti i dijaloge sa dodatnom oštrinom i jasnoćom, isprobajte soundbar napravljen tako da zvuči, izgleda i radi savršeno sa vašim televizorom.

Upoznajte soundbar

Želite da saznate više?

Otkrijte druge The One televizore

Uporedi

Komentari

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savete i trikove i rešite bilo kakve probleme

CustomerSupport

Početna stranica za podršku

Pronađite sve teme za podršku i još toga

MagnifyingGlass

Pretraga proizvoda

Pretražite po broju modela i pronađite specifične informacije o proizvodu

Otkrijte naše najbolje Ambilight televizore

Uporedi
The One
The One
Select your model
* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
* Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
* Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
* Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
* Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
* Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima. iOS je zaštićeni žig ili registrovani zaštićeni žig kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.