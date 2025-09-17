Šta je Ambilight TV? Zašto biste ga trebali imati?
Tradicionalni LED televizori propuštaju svetlost kroz filtere za boje koji umanjuju živopisnost slike. QLED televizori su drugačiji. Oni koriste sloj sićušnih nanokristala koji zasvetle kada ih svetlost pogodi kako bi proizveli intenzivno živopisne boje i čistiju sliku.
Kao vrhunski perfekcionista, P5 čip analizira svaki kadar, intenzivirajući boje, pojačavajući kontrast, izoštravajući detalje, uglačavajući pokrete i poboljšavajući rezoluciju bilo kog izvora do veličanstvenog 4K.
Zavirite na poleđinu televizora The One i pronaći ćete ugrađene LED diode. Savršeno sinhronizovane sa onim što je na ekranu, one projektuju raznobojnu svetlost na zid i ispunjavaju sobu atmosferom onoga što gledate – transformišući doživljaj gledanja televizije, zauvek.
Zamislite. Integrisano LED svetlo koje reaguje na sve što gledate, dok vas uranja u oreol boja. Ambilight menja sve: sada će ekran izgledati veći, uvlačeći vas dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kada ga doživite, nikada više nećete poželeti drugi televizor bez njega.
Živopisne boje. Izuzetno oštre scene. Najfinija prezentacija savršene slike. Uz 4K (UHD) rezoluciju, ovo je Ambilight TV koji podržava sve HDR formate. Svaki neverovatni trenutak, taman ili svetao, reprodukovan ili strimovan, možete da se prepustite svakom detalju scenu za scenom.
Samo zamislite. Detalji sa izraženijom dubinom. Neverovatno živopisne boje. Izuzetno realistične nijanse kože. Uz tako glatko, prirodno kretanje i kristalno jasnu sliku, imate osećaj kao da ste i sami tamo, u tom trenutku. Otvorite oči, probudite čula i osetite razliku.
DTS:X zaista pravi razliku, sa zvukom toliko stvarnim da ga možete osetiti. Sa 3D audio tehnologijom koja dodaje novu dimenziju, zvuk se slobodno kreće svuda oko vas kako biste dublje uronili u trenutak.
Od strastvenih ljubitelja džojstika do najposvećenijih gejmera, sve se vrti oko izuzetno dinamičnog doživljaja igranja i grafike koja ne preskače nijedan frejm. Sa VRR od 144 Hz, HDMI 2.1, ultra-niskim kašnjenjem i tehnologijom Freesync Premium, sve je tu za glatkije igranje. A uz Ambilight režim za igre, vreme je da uronite još dublje u akciju.
