Pojmovi za pretragu

MLED 920 4K Ambilight TV
reviews

QD MiniLED

Za sve uzbudljive trenutke

  • 55 inč
    55 inč
  • 65 inč
    65 inč
  • 75 inč
    75 inč

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Pogledajte sve modele

Više, više, više

Neki televizori jednostavno ne znaju kada da stanu. Xtra ide i korak dalje. Sa 4K ekranom, QD MiniLED panelom, tehnologijama Dolby Vision i Atmos, AI obradom slike i tehnologijom Ambilight plus – ovaj Ambilight TV je sama tehnologija, bez kompromisa.

Select option:
  • 55 inč
    55 inč
  • 65 inč
    65 inč
  • 75 inč
    75 inč
Standardna fotografija proizvoda Fotografija proizvoda s prednje strane

QD MiniLED

Najupečatljivija slika na planeti

Kombinujući ultra-precizno MiniLED pozadinsko osvetljenje sa magijom kvantnih tačaka za maksimalne boje, slika na Xtra televizoru je upečatljiva i smela.

P5 AI

Izuzetno pametna obrada

Analizirajući sadržaj, P5 AI procesor optimizuje podešavanja slike, Ambilight osvetljenja i igara kako bi vam pružio prednost i osigurao da doživite sve, od utakmica do filmova, na najbolji mogući način.

Ambilight Plus

Dodatni detalji. Dodatna imerzija.

Koristeći sistem sočiva, Ambilight plus projektuje Ambilight svetlosni oreol još dalje, u dve dimenzije. Za naš najdinamičniji, najspektakularniji i najimerzivniji sjaj do sada.

User guide Product sheet
Promotivna slika

Ambilight TV

Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.

Promotivna slika

Tehnologija Quantum Dot za neverovatne boje i kontrast

Upečatljivije boje. Oštrija bela. Dublja crna. Quantum Dot MiniLED tehnologija daje svetlu, detaljnu sliku sa izuzetno oštrim kontrastom, kao i prikazom sa više boja nego ikada pre! Naš P5 Engine doteruje celo iskustvo za prelepo živopisnu sliku koja ne preopterećuje.

Promotivna slika

Savršenstvo, bez obzira na izvor. Philips P5 Engine.

Philips P5 Engine daje sliku koja je podjednako izvanredna kao i sadržaj koji obožavate. Detalji imaju primetno više dubine. Boje su živopisne, a nijanse kože izgledaju prirodno. Kontrast je toliko oštar da ćete osetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno tečni.

Promotivna slika

Bioskopski doživljaj za sve što gledate i igrate

Ostanite na ivici sedišta! Sa tehnologijom Dolby Vision, videćete sliku baš onako kako je reditelj zamislio, nema više razočaravajućih scena koje su pretamne da bi se razaznale! Od filmova do igara, pozdravite svaki veličanstveni detalj.

Promotivna slika

Imerzivna tehnologija surround zvuka

Kompatibilnost sa tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X podiže zvuk ovog televizora na novi nivo, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: sa zvučnim efektima postavljenim u prostoru iznad i oko vas, osećaćete se kao da ste u samom centru akcije.

Philips soundbar zvučnici sa The Xtra televizorima

Philips soundbar zvučnici

Da li ste spremni za bioskopski zvuk?

Naravno, The Xtra zvuči odlično čim ga izvadite iz kutije. Ali za efekte od kojih se trese soba i dijaloge sa dodatnom oštrinom i jasnoćom, zašto ne biste probali soundbar napravljen tako da izgleda sjajno i radi savršeno sa vašim televizorom?

Upoznajte soundbar

Želite da saznate više?

Otkrijte druge The Xtra televizore

Uporedi

Komentari

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savete i trikove i rešite bilo kakve probleme

CustomerSupport

Početna stranica za podršku

Pronađite sve teme za podršku i još toga

MagnifyingGlass

Pretraga proizvoda

Pretražite po broju modela i pronađite specifične informacije o proizvodu

Otkrijte naše najbolje Ambilight televizore

Uporedi
QD MiniLED
QD MiniLED
Select your model
* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
* Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
* Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
* Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
* Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
* Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
* Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima. iOS je zaštićeni žig ili registrovani zaštićeni žig kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.