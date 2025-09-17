Šta je Ambilight TV? Zašto biste ga trebali imati?
Kombinujući ultra-precizno MiniLED pozadinsko osvetljenje sa magijom kvantnih tačaka za maksimalne boje, slika na Xtra televizoru je upečatljiva i smela.
Analizirajući sadržaj, P5 AI procesor optimizuje podešavanja slike, Ambilight osvetljenja i igara kako bi vam pružio prednost i osigurao da doživite sve, od utakmica do filmova, na najbolji mogući način.
Koristeći sistem sočiva, Ambilight plus projektuje Ambilight svetlosni oreol još dalje, u dve dimenzije. Za naš najdinamičniji, najspektakularniji i najimerzivniji sjaj do sada.
Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.
Upečatljivije boje. Oštrija bela. Dublja crna. Quantum Dot MiniLED tehnologija daje svetlu, detaljnu sliku sa izuzetno oštrim kontrastom, kao i prikazom sa više boja nego ikada pre! Naš P5 Engine doteruje celo iskustvo za prelepo živopisnu sliku koja ne preopterećuje.
Philips P5 Engine daje sliku koja je podjednako izvanredna kao i sadržaj koji obožavate. Detalji imaju primetno više dubine. Boje su živopisne, a nijanse kože izgledaju prirodno. Kontrast je toliko oštar da ćete osetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno tečni.
Ostanite na ivici sedišta! Sa tehnologijom Dolby Vision, videćete sliku baš onako kako je reditelj zamislio, nema više razočaravajućih scena koje su pretamne da bi se razaznale! Od filmova do igara, pozdravite svaki veličanstveni detalj.
Kompatibilnost sa tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X podiže zvuk ovog televizora na novi nivo, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: sa zvučnim efektima postavljenim u prostoru iznad i oko vas, osećaćete se kao da ste u samom centru akcije.
