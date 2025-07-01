Podrška za Philips Mogu li da koristim Philips OneBlade za mokro ili suvo brijanje?

Svi Philips OneBlade modeli mogu se koristiti na mokroj ili suvoj koži, sa gelom ili penom za brijanje, ili čak u kadi ili pod tušem.

Iako suvo brijanje često daje bolje rezultate (jer se mokre dlake lepe za kožu), možete se brijati onako kako vama najviše odgovara. Ako odlučite da koristite penu ili gel za brijanje, redovno ispirajte sečivo vodom za najbolje rezultate.

Savet: iako neki proizvodi imaju poklopac priključka za punjenje, to nije slučaj kod Philips OneBlade aparata. Možete koristiti OneBlade u kadi ili pod tušem bez pokrivanja priključka za punjenje.