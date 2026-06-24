Podrška za Philips Da li mogu da koristim bilo koji USB adapter za punjenje Philips OneBlade aparata?

Ne, samo USB adapteri koji ispunjavaju određene specifikacije treba da se koriste za povezivanje Philips OneBlade aparata na strujnu utičnicu. Korišćenje pogrešnog tipa adaptera može oštetiti uređaj.



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Koji tip adaptera treba da koristim? Da biste bezbedno i efikasno napunili OneBlade, uverite se da USB adapter ispunjava sledeće specifikacije: Ulazni napon: 100–240 V.

Izlazni napon: 5 V.

Izlazna snaga: 1 A ili više.

Ako nameravate da punite OneBlade u okruženju sa puno vlage (na primer, u kupatilu), uvek koristite adapter sa oznakom otpornosti na prskanje (IPX4*). Ove specifikacije možete pronaći odštampane na samom adapteru (pogledajte primer ispod) ili u dokumentaciji koju ste dobili prilikom kupovine adaptera. *Savet: slovo X u oznaci IPX4 služi kao rezervirano mesto, pa se na njegovom mestu može pojaviti druga cifra (npr. IP24 ili IP44) u opisu adaptera. Sve dok je druga cifra nakon „IP“ broj „4“, adapter je klasifikovan kao otporan na prskanje. Da li mogu da nabavim adapter od kompanije Philips? Da, odgovarajući adapter možete nabaviti direktno od kompanije Philips. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od lokacije: Ako ste u Sjedinjenim Američkim Državama , kliknite ovde.

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