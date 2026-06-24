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Da li mogu da koristim bilo koji USB adapter za punjenje Philips OneBlade aparata?

Ne, samo USB adapteri koji ispunjavaju određene specifikacije treba da se koriste za povezivanje Philips OneBlade aparata na strujnu utičnicu. Korišćenje pogrešnog tipa adaptera može oštetiti uređaj.

Pogledajte informacije u nastavku za više detalja.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP6552/15 , QP2724/23 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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