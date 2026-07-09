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Kako da koristim OneBlade na telu?

Možete koristiti Philips OneBlade za trimovanje, brijanje i stilizovanje dlaka na telu, uključujući intimna područja. Za brijanje većih površina tela, kao što su noge, ruke ili torzo, možete koristiti standardnu OneBlade oštricu sa bilo kojim dodacima. Za trimovanje i brijanje osetljivih područja kao što su prepone ili pazuh, koristite dodatke opisane u nastavku.

Savet: OneBlade komplet za telo možete kupiti u našoj onlajn prodavnici. Komplet za telo je kompatibilan sa svim OneBlade modelima, uključujući OneBlade Pro i OneBlade.

Napomena: Philips OneBlade je dizajniran za trimovanje i brijanje dlaka na licu i telu. Nije namenjen za trimovanje ili brijanje kose na glavi (skalpu). Pogledajte Philips asortiman aparata za šišanje i višenamenskih trimera da biste pronašli proizvod pogodan za kosu na glavi.
 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: QP6506/15 , QP2724/23 , QP6552/30 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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