Podrška za Philips Kako da koristim OneBlade na telu?

Možete koristiti Philips OneBlade za trimovanje, brijanje i stilizovanje dlaka na telu, uključujući intimna područja. Za brijanje većih površina tela, kao što su noge, ruke ili torzo, možete koristiti standardnu OneBlade oštricu sa bilo kojim dodacima. Za trimovanje i brijanje osetljivih područja kao što su prepone ili pazuh, koristite dodatke opisane u nastavku.

Savet: OneBlade komplet za telo možete kupiti u našoj onlajn prodavnici. Komplet za telo je kompatibilan sa svim OneBlade modelima, uključujući OneBlade Pro i OneBlade.



Napomena: Philips OneBlade je dizajniran za trimovanje i brijanje dlaka na licu i telu. Nije namenjen za trimovanje ili brijanje kose na glavi (skalpu). Pogledajte Philips asortiman aparata za šišanje i višenamenskih trimera da biste pronašli proizvod pogodan za kosu na glavi.



Brijanje pomoću OneBlade Intimate Philips OneBlade Intimate oštrice obezbeđuju glatko brijanje uz smanjenje mogućnosti posekotina i povreda.



Saveti za brijanje za muškarce: Kada brijete skrotum, važno je da prstima slobodne ruke zategnete kožu i držite je što je moguće zategnutijom. Ovo obezbeđuje glatku površinu preko koje oštrica klizi, pružajući bolje rezultate brijanja i smanjen rizik od posekotina. Brijte skrotum deo po deo, vodeći računa da koža bude zategnuta i sa što manje nabora.



Saveti za brijanje za žene: Kada brijete unutrašnjost velikih usana, vodite računa da zategnete velike usne tako da oštrica ne može doći u kontakt sa malim usnama. Zaštitite male usne slobodnom rukom.



Pratite korake u nastavku za brijanje pomoću dodatka za zaštitu kože:



1. Pričvrstite Intimate oštricu na dršku OneBlade aparata.

2. Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili uređaj.

3. Slobodnom rukom povucite malu površinu kože pomoću dva prsta da biste zategli kožu i uspravili dlake. Postavite oštricu samo na potpuno zategnutu kožu. Pogledajte savete iznad za više informacija.

4. Uverite se da je oštrica u potpunom kontaktu sa kožom i da se ne drži pod uglom.

5. Pomerajte aparat polako uz blag pritisak. Dok nastavljate, osigurajte da koža ostane zategnuta tokom celog brijanja.



Kada završite sa brijanjem, isključite uređaj i temeljno ga očistite.



Pogledajte najčešća pitanja („Kako da očistim OneBlade?“) za detaljna uputstva.

Brijanje sa štitnikom za osetljivu kožu Prilikom trimovanja i brijanja osetljivih područja, uverite se da su dlake čiste pre nego što počnete. Štitnik za osetljivu kožu omogućava glatko brijanje uz smanjenje mogućnosti posekotina i povreda.



Za upotrebu štitnika za osetljivu kožu:



1. Pričvrstite štitnik za osetljivu kožu na oštricu uređaja, primenjujući blag pritisak dok ne klikne na mesto.



2. Pravite glatke, ujednačene pokrete OneBlade aparatom. Pomerajte aparat napred-nazad kako biste osigurali da zahvatite dlake koje rastu u različitim pravcima. Po potrebi zategnite kožu slobodnom rukom da biste obrijali naborana područja, kao što je skrotum.



3. Kada završite brijanje, skinite dodatak sa aparata. Isperite i očistite i dodatak i OneBlade mlakom vodom.

Brijanje sa češljem za telo Češalj za telo skraćuje dlake na telu na dužinu od 5 mm (3/16 in). Nemojte koristiti isti češalj za lice i druge delove tela iz higijenskih razloga.



Za upotrebu češlja za telo:



1. Pričvrstite češalj za telo na oštricu OneBlade aparata, primenjujući blag pritisak dok ne klikne na mesto.

2. Brijte se sa postavljenim češljem za telo. Secite u smeru suprotnom od rasta dlaka za najbolje performanse.

3. Kada završite brijanje, skinite dodatak sa aparata. Isperite i očistite i dodatak i OneBlade mlakom vodom.