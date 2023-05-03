100% vodootporan

Neki vole da se briju na mokro, drugi na suvo. OneBlade Intimate je potpuno vodootporan, sa sertifikatom IPX7 (do 1 m dubine tokom 30 minuta). Stoga slobodno možete da se brijete tokom kupanja ili tuširanja ako tako više volite. Savršen je i za suvo brijanje, čak i bez pene za brijanje. Isperite pod mlazom vode da biste očistili.