Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože kao što su urasle dlačice i posekotine od brijača.
Želite da zadržite malo dlačica? Trimujte dlake na intimnom području ili ispod pazuha onako kako želite. Samo postavite češalj za trimovanje od 3 mm.
Dvostrana oštrica omogućava brijanje u oba smera radi lakog dostizanja zahtevnih mesta, pravljenja čistih linija ili dodatnog sređivanja tačno tamo gde želite.
Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.
Sada je naša čuvena tehnologija OneBlade spremna za vaše pazuhe i donje intimne regije, bez obzira na to koliko ste pustili dlačice da rastu. Dok brzi sekač prolazi kroz sve te dlačice brzinom od 100 puta u sekundi, zaobljene ivice i most štitnika za kožu, kao i zaobljeni vrhovi štite kožu ispod pazuha i na intimnim delovima.
Želite da ostavite malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnim delovima i ispod pazuha kako god želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm koji se lako montira.
Dvostrano sečivo vam omogućava da brijete u oba smera kako biste lako dohvatili teško dostupna mesta, kreirali čiste linije ili dodali stilizovanje tačno tamo gde želite.
Neki vole da se briju na mokro, drugi na suvo. OneBlade Intimate je potpuno vodootporan, sa sertifikatom IPX7 (do 1 m dubine tokom 30 minuta). Stoga slobodno možete da se brijete tokom kupanja ili tuširanja ako tako više volite. Savršen je i za suvo brijanje, čak i bez pene za brijanje. Isperite pod mlazom vode da biste očistili.
