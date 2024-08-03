2 godine garancije
Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
2 zamenska sečiva
Odgovara svim OneBlade drškama
Sečivo traje do 4 meseca*
Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.
Dvostrano sečivo vam omogućava da brijete u oba smera kako biste lako dohvatili teško dostupna mesta, kreirali čiste linije ili dodali stilizovanje tačno tamo gde želite.
Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika dizajnirana su za dugotrajne performanse. Za optimalan učinak, potrebno je da svako sečivo zamenite na 4 meseca*. Zamena je jednostavna i intuitivna.
4.5
od 5
312
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
Papirna ambalaža koja može da se reciklira