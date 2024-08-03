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  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

OneBlade2 SkinProtect sečiva

QP229/50

4.5
| (312) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu
Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

Brijanje i podrezivanje uz dodatnu zaštitu kože

Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

  • Lako brijanje intimnih oblasti koje je ugodno za kožu

  • 2 zamenska sečiva

  • Odgovara svim OneBlade drškama

  • Sečivo traje do 4 meseca*

Štiti intimne oblasti

Štiti intimne oblasti

Sečivo SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacije kože za osetljivu kožu pazuha i intimnih oblasti.

Lako brijanje u oba smera

Lako brijanje u oba smera

Dvostrano sečivo vam omogućava da brijete u oba smera kako biste lako dohvatili teško dostupna mesta, kreirali čiste linije ili dodali stilizovanje tačno tamo gde želite.

Sečiva traju do 4 meseca*

Sečiva traju do 4 meseca*

Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika dizajnirana su za dugotrajne performanse. Za optimalan učinak, potrebno je da svako sečivo zamenite na 4 meseca*. Zamena je jednostavna i intuitivna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

312

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.

  2. Papirna ambalaža koja može da se reciklira